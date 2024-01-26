Юсов пояснив, чи відомо щось про українських військовополонених

Нещодавно під Бєлгородом впав військово-транспортний літак Іл-76, після чого Росія використала цей інцидент у своїй інформаційній кампанії проти України. У день трощі мав статися обмін полоненими.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону обговорив з ведучими ситуацію щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розвідника запитали про місце перебування українських військовополонених, передає 24 Канал.

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Що сказав Юсов

Представник ГУР наголосив, що така інформація має бути публічною. Дані мають передаватися Росією та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який повинен верифікувати стан здоров'я військовополонених та умови поводження з ними.

Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного комітету Червоного Хреста передано не було,

– заявив Юсов.

Він також зауважив, що на цей час ООН не може визначити, чи перебували на борту Іл-76 наші люди та що саме сталося з цим літаком. За його словами, Росія фактично відкинула ідею міжнародного розслідування за участю третіх країн та представників ООН. Це свідчить про те, що окупантам є що приховувати.

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