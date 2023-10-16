Виконував надскладне бойове завдання: на фронті загинув український воїн із позивним "Бетмен"

На спричиненій Росією війні проти України загинув Ілля Долматов, який мав позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання.

Про загибель Іллі Долматова повідомила Каховська міська територіальна громада 14 жовтня. Він поліг смертю хоробрих 30 серпня 2023 року.

Читайте також Відданий син своєї країни: на фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди

На фронті загинув ветеран АТО

Відомо, що Ілля Долматов народився 18 грудня 1993 року. Він навчався у Каховці у школі № 1. Після того, як Росія у 2014 році влаштувала війну на Донбасі, житель Херсонщини пішов добровольцем у зону АТО. На той момент йому було 19 років. Український воїн брав участь у захисті Донецького аеропорту.

Бетмен – хоробрий воїн. Сміливий і безстрашний, а ще гарна людина, добрий та мужній. Найкращий син для матері та чоловік, яким завжди пишається дружина,

– мовиться у повідомленні.

Йому були притаманні такі якості, як прагнення справедливості, незламна воля, віра в перемогу добра, жага дійти до кінця. У Каховській громаді зауважили, що Ілля був надійним та зголошувався йти першим на виконання найважчих задач.

Полеглий український воїн Ілля "Бетмен" Долматов / Фото Каховської міської територіальної громади



Поряд з ним було спокійно і затишно. Герой – без зайвих слів. Той, на кому тримається Україна,

– так описали Іллю Долматова жителі Херсонщини.

У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з Іллею Долматовим. Його поховають на Лісовому цвинтарі.

Втрати України на війні

Нещодавно на Сватівському напрямку своє життя за нашу свободу та незалежність віддав Роман Хітрич з Житомирщини. Він був шахістом, тренером, кандидатом у майстри спорту та спортивним суддею.

Нагадаємо, на Донбасі загинув наймолодший командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков. Він потрапив під російський обстріл у свій 25-й день народження.

Як повідомлялося раніше, на Запорізькому напрямку під час виконання оперативного завдання загинув Олександр Чорний з Хмельницького. Майстер спорту з боксу та тренер став розвідником-радіотелефоністом на війні. У нього залишилися мати, сестра та батько.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим загиблого Героя.