СБУ ліквідувала Іллю Киву: у московських аеропортах та на вокзалах переполох

Служба безпеки України 6 грудня ліквідувала державного зрадника Іллю Киву у Підмосков'ї. Ця операція викликала тривогу у росіян і зараз вони намагаються всіляко зловити агентів, що вчинили це.

Раніше повідомлялося, що Киву знайшли мертвим на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво. Наразі туди не пускають сторонніх.

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Ловлять вітер в полі

Російські ЗМІ повідомляють, що після ліквідації держзрадника Іллі Киви у московських аеропортах та залізничних вокзалах вчинили справжній переполох. Там ввели посилені заходи перевірки пасажирів.

Наразі правоохоронці також займаються перевіркою списків жителів готелю "Величъ Country Club", де зупинявся колишній нардеп. Особливу увагу вони звертають на іноземців та громадян, що мають прописку в південних регіонах. Сторонніх на територію готелю не пускають.

Російські оперативники проглядають відео з камер спостереження та намагаються відслідкувати автомобілі за допомогою системи "Потік".

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