"Зрадникам приготуватись": Кива може стати не останнім вбитим у Москві

Служба безпеки України 6 грудня ліквідувала екснардепа від ОПЗЖ та ТОПового зрадника-втікача Іллю Киву. Це вкотре доводить, що на території Росії працює диверсійна мережа й страхи росіян про те, що хтось може бути наступним, реальні.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, припустивши, які процеси може запустити знищення екснардепа-зрадника Киви серед представників кремлівської верхівки.

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Цілі в тирі

Ліквідація Киви має доволі значний медійний ефект, який поширюється насамперед у Росії. Українським політикам проросійських поглядів, які переїхали до Росії, так само й російським експертам, блогерам та політологам, які демонструють антиукраїнську позицію, зокрема й на російських пропагандистських телеканалах треба зараз стерегтися.

Їм вже дали рекомендації щодо охорони власної безпеки. Медійний ефект дуже помітний,

– зазначив Попович.

Журналіст, публіцист та телеведучий Віталій Портников каже, що ліквідація Киви фактично демонструє, що екснардеп-зрадник та йому подібні для кремлівського режиму просто цілі в тирі. Кремль виставляє їх, щоб перевірити та промацати, наскільки далеко можуть дотягнутися руки українських спецслужб.

Це одна з версій, але можна домацатися до такого рівня, що рука українських спецслужб дотягнеться до того, втрата кого буде сприйматися доволі болісно російською владою. Таке промацування для росіян може закінчитися погано,

– зазначив військовий оглядач.

Він припустив, що зараз, ймовірно, йде відпрацювання по тих зрадниках, які готувалися зайняти керівні позиції в Україні у разі успішного вторгнення Росії.

"Якби Київ було б взято, то й Олєг Царьов, й Кива, й Віктор Медведчук могли б зайняти керівні позиції у так званому "новому українському уряді", який би повністю став маріонеткою Кремля. Зараз всі ці постаті поступово прибираються. Тому можна легко прорахувати, хто може бути наступним", – додав Попович.

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Чи зможуть зрадники уникнути кулі в лоб

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пропонує зрадникам інший шлях. Він закликає колаборантів здаватися в руки українському правосуддю, що уникнути кулі в лоб й мати регулярне триразове харчування.

Втім, навряд чи зрадники приймуть таку пропозицію. Адже зараз вони непогано себе почувають в Росії й кожен з них думає, що якщо щось станеться, то точно не з ним.

"У будь-якому разі, якщо хтось із них вирішить здатися, то їм не буде краще під наглядом наших силовиків, ніж зараз десь в Москві в елітних житлових комплексах", – наголосив військовий оглядач.

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