"Певні підготовчі дії для наступу": стало відомо, де очікується загострення бойових дій
Джерело:NV
На Лимано-Куп'янському напрямку побільшало обстрілів із авіації. Утім, кажуть у ЗСУ, ефективність застосування цієї зброї досить низька.
Наша система ППО ефективна, тому росіяни "працюють" по Україні зі своєї території. Про це в інтерв'ю розповів Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, передає 24 Канал.
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Де конкретно може бути загострення
Можна назвати напрямок загалом, але не конкретні точки, адже, за словами Євлаша, "вони розтягнуті, розпорошені вздовж всієї лінії відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку". Зараз росіяни активно застосовують армійську і тактичну авіацію. Наприкінці вересня на цьому напрямку зафіксували 21 обстріл із авіації за день.
Імовірно, що таким чином він (ворог, – 24 Канал) намагається провести певні підготовчі дії для наступу. Проте ми фіксуємо, що ефективність застосування цієї авіації залишається досить низькою, оскільки противник боїться залітати все ще через нашу ефективну систему ППО ешелоновану,
– говорить Ілля Євлаш.
Росіяни б'ють по Україні зі своєї території, а це значить, що вони не мають домінування в повітрі, як переконувала їхня пропаганда. Наші союзники надали Україні дуже важливе та необхідне озброєння, зокрема ПЗРК Stinger, Piorun ("Перун"), системи типу Gepard.
"Противник ознайомлюється з нашою обороною"
Українські підрозділи ППО добре працюють і зі зброї радянського зразка, наприклад, є відео, коли з ПЗРК "Ігла" збивали ракети, запущені окупантами.
За словами речника, Україна будує інженерно-фортифікаційні загородження та мінно-вибухові загородження. Вони можуть бути навіть кращими за російські.
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Що відомо про ситуацію на Сході
- Наступ росіян на Лимано-Куп'янському напрямку Ілля Євлаш пов'язує саме з новим підрозділом – так званою 25-ю армією. Вона складається приблизно з 12 000 осіб і не дуже добре укомплектована. В неї входять ті, кого вдалося зібрати – мобілізовані та представники раніше розбитих в Україні підрозділів. Саму армію перекинули з Центрального військового округу, переважно з Сибіру, Поволжя та Уралу.
- Аналітики ISW отримали інсайдерську інформацію, що російські окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Перекинути можуть приблизно 20 тисяч. За словами Романа Світана, залишити війська в Бахмуті – це мінус дві роти росіян щодня для утримання міста. Бахмутський гарнізон зараз під постійними ударами українських військ з трьох боків – Берхівки, Часового Яру, Кліщіївки. Що б окупанти не обрали, наслідки для них будуть негативні.