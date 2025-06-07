Роботи на Марсі в 2026 році: коли висадиться людина та що задумав Ілон Маск

Після нетривалого, але гучного занурення в політику Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа зі скандалом і повертається до космосу. Його участь у Білому домі як очільника "департаменту ефективності уряду" (DOGE) завершилася – на тлі критики самого Маска та його бізнесів. Техноуправлінець визнав, що приділив політиці більше часу, ніж слід було.

Відходячи від політичної арени, Маск публічно визнав, що має зосередитися на інженерних проєктах, таких як колонізація Марса через SpaceX, електромобілі Tesla та інновації в галузі робототехніки.

Тепер, звільнений від політичних обов'язків, Маск знову спрямовує свої зусилля на реалізацію амбітної мети – зробити людство "багатопланетарним" видом. Попри нещодавні випробування та невдачі з ракетою Starship, він все ще планує колонізувати Марс. Про останні плани Маска – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Коли SpaceX рушить на Марс

Маск планує відправити перші безпілотні кораблі на Марс у 2026 році, а пілотовану місію – у 2028-му. Ці плани свого часу отримали підтримку з боку другої адміністрації Трампа, яка розглядає Марс як наступну велику мету після Місяця. Трамп уже заявляв, що хоче бачити американський прапор на Марсі до кінця свого терміну, що збігається з графіком Маска.

Однак ця співпраця може змінити пріоритети NASA. Замість зосередження на програмі "Артеміда", яка передбачає повернення на Місяць, акцент може зміститися на Марс (хоча Starship Маска має стати робочою конячкою місячної програми). Все це ставить під ризик наукові дослідження Місяця та зокрема плани побудови місячної орбітальної станції Gateway.

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Крім того, Білий дім за кілька днів до голосування відкликав номінацію Джареда Айзекмана, союзника Маска, на посаду адміністратора NASA. Цікавий збіг – це сталося після відходу Маска з політики. Тепер адміністрація Трампа шукає іншу людину на високу посаду в NASA.

Дуже важливо, щоб наступний очільник NASA повністю відповідав порядку денному президента Трампа "Америка понад усе", тож незабаром президент Трамп безпосередньо оголосить про заміну,

– заявила речниця Білого дому Ліз Г'юстон.

За словами Г'юстон, наступний керівник NASA "допоможе вивести людство в космос" та сприятиме реалізації плану Трампа "встановити прапор США на Марсі".

Політ попри невдачі

SpaceX не втрачає курс на Марс – навіть після чергового вибуху ракети Starship під час випробувань 27 травня.

Важливо! У Starship за плечима дев'ять тестових польотів, останній з яких відбувся 27 травня. Ракета досягла космосу, але незабаром після цього сталася аномалія через витік палива. В результаті SpaceX втратила контроль над ракетою, і вона впала в Індійський океан. Starship – це найпотужніша ракета з-поміж усіх, що будь-коли створювались. Вона складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та другого ступеня – власне Starship (або просто Ship), висотою 52 метри. Обидва елементи розроблені з урахуванням повної та швидкої багаторазової придатності.



Попередні польоти – сьомий та восьмий, у січні та березні цього року – також завершились невдачею. Ракета вибухала менш ніж за 10 хвилин після старту, а уламки падали в Атлантику.

У своєму новому зверненні після невдалого старту Ілон Маск підтвердив амбіційні плани компанії: вже наступного року вона спробує відправити гігантський космічний корабель до Червоної планети.



Варіації ракетної системи Starship / Візуалізація SpaceX

Прогрес ми вимірюємо за тим, наскільки ми наблизились до створення самодостатньої цивілізації на Марсі,

– сказав Маск у 42-хвилинній презентації, оприлюдненій на X у четвер, 29 травня.

Колишній головний по DOGE лишається космічним оптимістом навіть після останнього провалу. За його словами, корабель продемонстрував суттєво кращі результати, ніж у попередніх спробах, і компанія отримала багато нових даних для аналізу. У відео, знятому на Starbase – приватному космодромі SpaceX у Техасі, який зараз має статус окремого населеного пункту, – Маск зазначив, що кожен запуск, особливо на ранньому етапі, є "уроком".

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Кожен політ – це нова можливість дізнатись, як зробити життя багатопланетарним. І як вдосконалити Starship настільки, щоб він міг доставляти на Марс сотні тисяч, а може й мільйони людей,

– сказав Маск.

Наразі ракета має висоту близько 121 метра, але незабаром з'явиться нова модифікація – Starship Version 3. За словами Маска, вона сягатиме 124,4 метра у стані готовності. Саме цю версію планують використовувати для марсіанських місій. Вона буде готова до повторного використання, а її верхній ступінь дозаправлятиметься вже на орбіті Землі – що є критично важливим для міжпланетних польотів, адже старт із повним паливним запасом значно обмежує вантажність.

Маск припускає, що перший політ Version 3 може відбутися вже наприкінці цього року. І якщо все піде за планом, – вже наступного року корабель вирушить до Марса.

Запуски до Марса можливі лише раз на 26 місяців – тоді, коли Земля і Червона планета найближчі одна до одної. Наступне таке вікно – у листопаді – грудні 2026 року, і SpaceX спробує ним скористатись. У планах компанії – відправити п’ять Starship Version 3 для випробувань технологій. Усі ці апарати летітимуть без людей, але з роботами-гуманоїдами Optimus від Tesla, ще однієї компанії Маска.

"Було б епічно побачити, як Optimus гуляє поверхнею Марса", – мріє Маск. Та чи вдасться реалізувати запуск у 2026-му – питання відкрите. Головна проблема, за словами Маска, – опанування дозаправлення корабля за межами Землі.



Optimus на Марсі / Візуалізація SpaceX

Цікаво! У 2017 році Ілон Маск озвучував зовсім інші плани. На Міжнародному астронавтичному конгресі вісім років тому він представив детальний план. У 2022 році SpaceX мала відправити на Марс два вантажні кораблі, а у 2024-му – ще два вантажні та два пілотовані.



Так у планах на 2024 рік майбутній очільник DOGE збирався заснувати марсіанську колонію.

Ми спробуємо. Якщо пощастить. Зараз я оцінюю шанси як 50 на 50,

– додає підприємець.

У разі успіху SpaceX планує різко наростити темпи. Вже у 2028 – 2029 роках на Марс можуть вирушити близько 20 Starship. І, можливо, з людьми на борту.

"Якщо перші місії завершаться успішно, ми відправимо людей у наступній. І почнемо будувати інфраструктуру", – зазначає Маск. Водночас він припустив, що з обережності варто зробити ще один – два безпілотні польоти з Optimus перед тим, як відправляти людей.

Які плани в SpaceX на Марсі

Місце для першого марсіанського міста вже підбирають. Ідеальна локація має бути не надто північною, із доступом до водяного льоду та рівнинною місцевістю – для безпечних посадок. За словами Маска, основним кандидатом наразі є вулканічна рівнина Аркадія Планітія у північній півкулі Марса.



Місто на Марсі / Візуалізація SpaceX

Згідно з одним зі слайдів у презентації, у 2030 – 2031 роках до Марса можуть вирушити вже 100 Starship. А ще за два роки – до 500.

Кінцева мета – самодостатнє місто, здатне вижити без зв’язку з Землею. У ньому має жити понад мільйон людей, а доставити туди доведеться мільйони тонн вантажів. Маск припускає, що в майбутньому до кожного вікна запусків між Землею і Марсом прилітатимуть і відлітатимуть тисячі верхніх ступенів Starship – можливо, вже нової версії, заввишки 142 метри.

"Це буде щось неймовірне – перше місто на іншій планеті, новий світ. І шанс для марсіан переосмислити, якою має бути цивілізація", – підсумовує Маск. Однак озвучені плани, судячи з заяв багаторічної давнини, не означають, що за кілька років ці терміни не перенесуть вперед.