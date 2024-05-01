Маск продовжує роздавати українські території: мільярдер оприлюднив "прогноз" щодо війни

Мільярдер вирішив, що Росія не зупиниться, поки не досягне того, що закріплено в їх конституції. Єдине питання, яке для Маска залишається відкритим – чи захопить Росія Одесу.

Ілон Маск вирішив висловити свою "експертну" думку щодо ситуації на фронті в Україні на своїй сторінці в Х. Він прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо загострення ситуації на східному фронті та вимушеного відходу українських військ на інші позиції.

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Маск вирішив, що Росію неможливо зупинити

За словами "експерта", захоплення територій, які Росія вже включила до свого складу – питання часу. Єдине, що для нього залишається поки невідомим – це доля Одеси і чи захопить її Росія.

Росія точно не заспокоїться, поки не будуть захоплені всі області, включені в російську конституцію (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька). Це їхня заявлена ​​політика,

– говорить Ілон Маск.

Навіщо Маск робить провокативні заяви про Україну

Ілон Маск входить до групи ультраправих прибічників Дональда Трампа. Він, скоріш за все, як і екс-президент США, вирішив обрати тактику збільшення популярності своєї персони за рахунок гучних і скандальних заяв на будь-які гострі теми, на які є суспільний запит. Війна в Україні – одна з таких чутливих тем, на якій вже не вперше "паразитує" одіозний бізнесмен з Каліфорнії.

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