Серед власників приватних компаній Ілон Маск зробив найбільший внесок у перемогу, – Федоров

Ілон Макс допомагав та продовжує допомагати Україні. Серед усіх власників приватних компаній він зробив найбільший внесок у майбутню перемогу нашої держави.

Про це заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Посадовець зауважив, що коли було потрібно, засновник SpaceX зробив необхідні кроки.

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"Зробив найбільший внесок у перемогу"

Завжди є ризик, що будь-який партнер може перестати допомагати. Коли потрібно було, він зробив необхідні кроки. Серед всіх власників приватних компаній Маск зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України,

– підкреслив Федоров.

Також додав, невідомо, що було б без супутникового зв'язку. Федоров запропонував уявити, що зараз взагалі немає зв'язку.

"У військових немає мережі 4G та 3G. Радіозв'язок у рації перехоплюється росіянами швидко. Так ми б і жили, якби не Маск", – зазначив віцепрем'єр.

Міністр зауважив, що Starlink не так просто купити в масштабі. Мінцифри привезло близько 42 000 штук. Всього їх на 1–2% більше.

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