Ілон Маск заявив, що не бачить сенсу в існуванні НАТО: у Латвії поставили мільярдера на місце

Скандально відомий американський мільярдер Ілон Маск знову обурив користувачів мережі новою заявою. Бізнесмен сказав, що не розуміє сенсу існування Північноатлантичного альянсу на поточний момент.

Зауважимо, що днями він укотре висвітлив антиукраїнську заяву щодо війни, розв'язаної Москвою. Бізнесмен публічно погодився, що Донбас та Крим мають стати частиною Росії.

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Маск не розуміє сенсу існування НАТО

Ілон Маск у соцмережі Х повідомив, що наразі не бачить сенсу існування Північноатлантичного альянсу.

У такий спосіб бізнесмен прокоментував пост проросійського підприємця Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду Радянського Союзу НАТО "зіткнулося з екзистенційною кризою".

Прокремлівський Сакс запевняє, що НАТО замість того, щоб розформуватися, буцімто придумало нову місію – розширитися, чим начебто створило ворожість до себе.

Я завжди ставив питання, чому НАТО продовжує існувати, адже його заклятий ворог і причина існування, Варшавський пакт, розпався,

– написав він.

Користувачі нагадали мільярдеру, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам альянс не створювався для боротьби з одним ворогом.

У Латвії вже відреагували

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не забарився із відповіддю для американського мільярдера. Він наголосив на тому, що НАТО не планує припиняти своє існування.

Дорогий Ілон Маск, причина, через яку НАТО була заснована, існує та буде існувати – це Росія та інші вороги вільного світу,

– написав очільник Латвії у соцмережі Х.

Раніше Маск неодноразово висловлював гучні заяви, які лише грали на руку російській пропаганді. Він це робив, зокрема, публікуючи меми з Зеленським і закликаючи вести переговори з Путіним.

Маск не вперше обурює суспільство своїми висловлюваннями