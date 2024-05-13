Розвідники визначили список окупантів, які обстрілюють Україну крилатими ракетами

13 травня 2024, 09:14
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Джерело:

ГУР

Українська розвідка оприлюднила імена російських військових, які здійснюють ракетні обстріли. Відповідальність за жертви та руйнування покладається на конкретних осіб.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особи військових злочинців з російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Ці особи відповідальні за ракетні удари по цивільних об'єктах України.

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Обстріли України: список винуватців

22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія включає 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

  • 121 вбап базується на аеродромі "Енгельс" і використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
  • 52 вбап розташований на аеродромі "Шайковка" і оперує дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.

Розвідники ідентифікували осіб, які безпосередньо займаються плануванням, організацією та виконанням обстрілів території України за допомогою крилатих ракет Х-22/Х-32 та Х-101/Х-555/Х-55.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України. Власне, крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55.

Зверніть увагу! Повний список ідентифікованих російських воєнних злочинців доступний за посиланням.

Українська розвідка нагадує, що кожен воєнний злочин, скоєний проти нашої держави, не залишиться безкарним. За всі злочини буде винесено справедливе покарання.

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Остання масована атака 8 травня

  • Вночі 8 травня Україна зазнала масованої атаки з боку російських окупантів. Використано було "Шахеди", крилаті та балістичні ракети, які вразили енергооб'єкти у шести областях, зокрема три ТЕС компанії ДТЕК та об'єкт Укренерго. Внаслідок атаки постраждали цивільні, серед яких дитина та двоє дорослих.
  • За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, агресор використав 55 ракет різних типів та 21 ударний дрон. Вперше за тривалий час росіяни задіяли носії крилатих ракет у морі, здатні випустити загалом до 12 ракет. Сили ППО України зуміли знищити 59 ворожих цілей, включно з 33 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
  • У відповідь на атаку було залучено авіацію, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до громадян з проханням економно використовувати електроенергію. В Укренерго наголосили, що це вже п'ятий масований удар по енергетичній інфраструктурі країни з 22 березня.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак