Скільки американців виступають за імпічмент Трампу

Майже половина американців вважає, що Сенат повинен проголосувати за винесення імпічменту екс-президенту США Дональду Трампу. На їхню думку, саме Трамп винен у заворушеннях в Капітолії.

Про це свідчить спільне опитування з організацією досліджень громадської думки NORC.

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Так, згідно з результатами опитування, близько 47% респондентів висловилися за імпічмент, який не дозволить Трампу в майбутньому займати керівну посаду, зокрема і пост президента. Ще 40% вважають, що Сенат не повинен проголосувати за імпічмент, а 12% не змогли відповісти.

Що думають американці про роль Трампа у заворушеннях

Майже дві третини американців вважають, що Трамп несе хоча б якусь відповідальність за погром у Капітолії 6 січня.

Третина респондентів заявила, що він або взагалі не несе відповідальності за це, або "зовсім трохи".

Багато опитаних, що є прихильниками республіканців, заявили: якщо Трамп і повинен понести відповідальність, то це потрібно організувати не через імпічмент.

Опитування також показало, що багато прихильників республіканців досі вважають, що перемога Джо Байдена на виборах була незаконною.

У той час як 66% американців заявляють, що перемога Байдена, на їхню думку, була чесною, близько 65% опитаних з прихильників республіканців вважають, що ні.

Опитування проводили серед 1 055 повнолітніх американців 28 січня – 1 лютого.



Заворушення у Капітолії: головні тези / Інфографіка 24 каналу

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