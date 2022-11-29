Імпорт електроенергії з Румунії: експерт оцінив можливість і пояснив, як це допоможе

Україна налагоджує енергетичні зв'язки із Румунією, але це не імпорт. Імпорт – це коли є контракт між постачальником та отримувачем.

Про це 24 каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Він також зазначив – те, що ми бачимо зараз – скоріше тестування міждержавного перетину, який потрібен для того, аби переконатися, що імпорт можливий.

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За словами Рябцева, на жаль, потужність усіх міждержавних перетинів зараз – недостатня, щоб постачати в Україну понад 5% електроенергії від загального споживання.

"Але це можна змінювати і ось такі роботи – сприяють збільшенню такої частки", – каже фахівець.

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Геннадій Рябцев пояснює, що аварійні відключення виникають через те, що зараз енергетики використовують не постійні маршрути та джерела заживлення, а ті, які є тимчасовими на період відновлення.

На жаль, цей процес не є швидким, все через масовані ракетні обстріли – їх вже було 6. І, мабуть, таку ж кількість ще очікуємо – саме по об'єктах енергетичної інфраструктури,

– констатує Рябцев.

Як тільки вдається все відновити – обсяги постачання електроенергії зростають і споживачі отримують електроенергію.

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