Україна подала в СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини: у Мінекономіки пояснили чому
Джерело:Мінекономіки
Польща, Словаччина та Угорщина блокують імпорт зерна з України. Голова Мінекономіки Свириденко заявила, що наша держава подає через це позов до Світової організації торгівлі.
Власне, у понеділок, 18 вересня, пані міністр економіки України Юлія Свириденко виступила з відповідною заявою. За її словами, окремі держави Євросоюзу не мають права вводити обмеження на українські товари.
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Україна подає позови до СОТ
Як зазначила посадовиця, внаслідок односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Варшави, Будапешта та Братислави українські експортери зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.
Ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність і захист інтересів фермерів. Певні кроки та тиск допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами.
Свириденко наголосила, що Україна вбачає, що Польща, Угорщина та Словаччина порушують свої міжнародні зобов'язання. Як вона констатувала, важливо узгоджувати дії між усіма країнами-членами Європейського Союзу.
Більше про це
- Ще 15 вересня Європейська комісія заявила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт агропродукції з України.
- Проте у Варшаві, Будапешті та Братиславі вирішили запровадити односторонні обмеження. Тим паче у Польщі – безстрокові.
- Окрім того, згодом ці три країни, як пишуть ЗМІ, оголосили про вихід Координаційної платформи щодо імпорту зерна з України.
- Ймовірно, ухвалили вони це рішення для того, аби Київ не зміг використати інформацію, надану в межах цієї платформи, у процесі СОТ.