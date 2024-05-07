Зіграли домовленості: для чого Франція могла відправити посла на "інавгурацію" Путіна

У Росії завершився "шабаш" під назвою "інавгурація" Владіміра Путіна. На дійство приїздили представники країн Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру. Та, мабуть, найбільше здивувала присутність французького посла на церемонії.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що візит делегата Франції є результатом домовленості Сі Цзіньпіна та Еммануеля Макрона. Буцім китайський лідер попросив зробити невеликий крок у бік Путіна. А вже опісля – диктатор піде на зустріч.

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"Інавгурація" Путіна – бал диявола

Тизенгаузен наголосив: якби Сі Цзіньпін не приїхав до Франції 5 травня, ніхто б не відвідав "інавгурацію" Владіміра Путіна.

Там найбільш "відбиті" зібралися персонажі. Такий "бал диявола",

– наголосив він.

Припустимо, що політтехнолог говорив про голову уряду Міхаіла Мішустіна, міністра оборони Сєргєя Шойгу, заступника секретаря Радбезу Дмітрія Мєдвєдєва та чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Сі незадоволений

З меседжів китайського лідера можна зрозуміти, що радості від зустрічі з президентом Франції небагато. Адже Сі приїздив у Париж розв'язувати економічні питання, але не вийшло.

То з'являється розслідування про китайську медичну техніку та електромобілі. То у Європі арештовують шість шпигунів, які працювали на Китай.

Натепер основне завдання – залишити торгові відносини на нинішньому рівні. Про розширення не мовиться. Бодай не "полетіти" кудись у Холодну війну. Це важливо для Сі, він просуватиме цю ідею,

– припустив Тизенгаузен.

Питання України

На думку політтехнолога, про попередні домовленості щодо України стане відомим, коли представник Китаю відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Якщо не поїде на захід, значить просто зроблять заяву з милим обличчям на кшталт "ми за мир". Тоді Путін у Пекіні, якщо буде рамкова домовленість, не зможе смикнутися вправо-вліво.

Що відомо про "інавгурацію" Путіна