Шаблонна риторика та нечіткі заклики: ISW проаналізував інавгурацію Путіна

У вівторок, 7 травня, відбулась так звана "інавгурація" Владіміра Путіна: кремлівський диктатор розпочав свій п'ятий термін. Заяви Путіна під час промови виявилися доволі туманними.

Під час "інавгурації" Путін закликав Росію об’єднатися для перемоги, проте не уточнив, що саме передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про якісь неназвані "серйозні виклики".

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Риторика Кремля

Путін подякував громадянам Росії, жителям "історичних земель" Росії, учасникам війни, яку він традиційно називає "спеціальною військовою операцією", та тим, хто "відстояв право бути разом з Батьківщиною".

Путін, ймовірно, мав намір визнати війну, не покладаючи підвищених очікувань на перспективи Росії в Україні своїм нечітким закликом до перемоги,

– повідомляють аналітики.

Кремлівський диктатор також заявляв, що Росії "потрібне" сильне автократичне правління, і додав, що його здатність виконувати свої обов'язки президента залежить від російської єдності та згуртованості.

Автократія в Росії

За старим російським звичаєм, Путін регулярно посилався на історичні паралелі. Він намагався виправдати своє все більш автократичне правління, припускаючи, що автократія є російською традицією, і стверджував, що без беззаперечної автократії Росія нібито втратить свій суверенітет.

Інавгураційна промова Путіна була сповнена втомленої шаблонної риторики та нечітких закликів до національного тріумфу, а його зосередженість на внутрішній стабільності вказує на те, що Путін, ймовірно, намагався підкреслити російській громадськості, що його п’ятий термін на посаді президента й надалі буде все більш автократичним,

– підсумували аналітики ISW.

П'ята "інавгурація" Путіна: коротко