Важливими будуть найближчі дні: хто з команди Трампа може озвучити його позицію щодо України

Дональд Трамп 20 січня під час інавгурації склав присягу і став 47-м президентом США. У своїй промові він приділив увагу внутрішньоамериканським питанням та взагалі не згадав про Україну. Проте для нас важливіше, що відбуватиметься найближчими днями після 20 січня.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, пояснивши, що для України зараз важливіше почути меседжі від представників команди Трампа. Також 47-й президент США планує провести зустріч з Владіміром Путіним.

Важливо Хто займе ключові посади в кабінеті Трампа, що казали про Україну та кого слід остерігатися

Це ні про що не свідчить

Рейтерович зауважив, що не потрібно приділяти великої уваги виступу Трампа, тому що багато з того, що він сказав може бути не реалізовано.

Те, що Трамп не згадав про Україну, ні про що не свідчить. Він сказав, що завершить всі війни, які відбуваються. Взагалі про зовнішню політику говорив не багато, а Близький Схід згадав у контексті того, що відбувся обмін заручників. Однак Трамп не має до цього прямого відношення,

– пояснив політолог.

Інавгураційна промова Трампа, за його словами, була дуже американською, він звертався саме до громадян США. Майже 98% того, що він сказав, було спрямовано на внутрішню аудиторію. Це його найбільше хвилювало.

Трамп свідомо закцентував на внутрішніх питаннях своєї країни, тому що, на думку 47-го президента, насамперед треба навести лад у Сполучених Штатах, які буцімто були повністю "розвалені". І тепер Трамп відродить США. Це для нього пріоритет №1.

Зверніть увагу! Новий держсекретар Марко Рубіо вважає, що США прагнуть якнайшвидше закінчити війну в Україні. Проте, за його словами, задля досягнення миру "обидві сторони мають піти на поступки".

Для України важливішими будуть наступні 1 – 2 доби після інавгурації, коли Трамп завершить ключові призначення і з важливими заявами виступлять люди, які будуть відповідати, зокрема, за зовнішню політику,

– підкреслив він.

Україну, за словами політолога, мають цікавити 3 людини плюс одна: Держсекретар – Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки – Майкл Уолц, спецпредставник по Україні Кіт Келлог та міністр оборони Пітер Хегсет (з його кандидатурою можуть виникнути проблеми під час затвердження в Конгресі).

Ця трійця озвучить речі, які будуть пов'язані з Україною. Наскільки вони будуть приємними для нас, це відкрите питання,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Зазначимо, що на думку журналістів CNN, Трамп під час інавгураційної промови не загадав про Україну через дві причини. По-перше, він не хоче "коментувати свою позицію щодо війни в Україні" і називати терміни її закінчення. А по-друге, Трамп, імовірно, усвідомив, що "легку перемогу" не так просто досягти, і завершення війни в Україні є "складним і тривалим процесом".