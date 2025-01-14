Велике повернення: чому інавгурація Трампа особлива, кого запросили та чи приїде Зеленський

20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента Дональда Трампа. Інавгурація президента США – це завжди важливо, бо мовиться про лідера наразі єдиної наддержави планети, однак у цьому випадку важливість події підвищується в рази через персону самого Трампа та його численні публічні та скандальні заяви.

Все це призвело до того, що офіційний вступ на посаду президента США перетворився ледь не на сакральну подію, що змінить все (або й більше). Саме так позиціонував її Трамп і запропонував саме так відчувати своїх численних прихильників у всьому світі.

Все найцікавіше про цю надважливу подію читайте в матеріалі 24 Каналу.

Варте вашої уваги Біографія Дональда Трампа – 47-го президента США

MAGA-казка: чому стільки уваги прикуто до інавгурації Трампа

Насамперед мовиться про обов'язкове звільнення заручників ХАМАС у Газі, і мир за 24 години в Україні, і різноманітні кари для Ірану, й навіть миттєве зниження інфляції та цін в США.

Трамп цілком серйозно пропонував американцям не ходити до магазинів до 20 січня, а піти на закупи вже наступного дня, щоб побачити нарешті новий дивний світ з цінами як у 2019-му, а також рожевими єдинорогами та іншими атрибутами MAGA-казки.

Згодом картину величного майбутнього довелося трішки коригувати – замість миру за 24 години пообіцяли щось почати робити через кілька місяців, а замість зниження цін закликали чекати повернення Панамського каналу. Але все це нюанси.

Звісно, нічого з цього (крім, можливо, угоди по звільненню частини ізраїльських заручників) не станеться ані 20 січня, ані 21-го, тому інавгурацію президента Трампа варто розглядати як урочисте визначення кордонів між магічним і реальним.



Дональд Трамп із сім'єю під час попередньої інавгурації / Jim Bourg / Bloomberg

Однак інавгурація Трампа все одно залишається важливою подією – очікується, що новий президент підпише близько 100 указів і нарешті чітко сформує та вкаже вектор своєї політики, до цього відомий нам лише з чуток і заяв, вірити в які досі доволі важко.

Чому інавгурація Трампа 2025 є особливою

Трамп стане лише другим президентом в історії США, що повернеться на свій пост після перерви в один термін (який замість нього, як досі переконаний Трамп, відбув Джо Байден). До нього це вдавалося лише Гроверу Клівленду наприкінці 19 століття.

Також Дональд Трамп у свої 78 років і 220 днів стане найстарішим новообраним президентом в історії США. До цього рекорд утримував вже згаданий Байден (йому на час інавгурації було на 159 днів менше).

Також це буде ювілейна 60-та інавгурація президента США і 50-та для віцепрезидента США. Не забуваймо про Джей Ді Венса, у нього також буде своя церемонія, точніше, його інавгурація буде частиною Трампової, але й у нього буде своя хвилинка слави, бо першим присягу складатиме саме він.



Дональд Трамп і Джей Ді Венс / Фото Doug Mills / The New York Times

Очікується, що інавгурація Трампа вперше в історії США пройде з приспущеними прапорами – наразі оголошено жалобу в пам'ять про нещодавню смерть одного з трампових попередників – 39-го президента США Джиммі Картера.



Жалоба традиційно у таких випадках має тривати 30 днів і національні прапори мають бути приспущені. Цей факт дуже тригерить Трампа і він вбачає в цьому підступну помсту "попередників".

Можливо, з прапорами щось придумають, бо для Трампа немає нічого неможливого, адже він встановить 20 січня ще одне унікальне досягнення та стане в ряд з такою легендою як 4-й президент України Віктор Янукович. Так, мова про судимість. Бо 10 січня 2025 року суд Нью-Йорка хоч і призначив Трампу "безумовне звільнення" як покарання за фінансові махінації з виплатами за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, він у жодному разі не скасував судимість Трампа.

Як проходитиме інавгурація Трампа і кого запросили

Урочиста церемонія вступу президента США на посаду, звісно, не несе такого глибокого символізму як коронація британських монархів і не має такого складного церемоніалу. Проте за 235 років сформувалися власні традиції та порядок.

Він передбачає проведення церемонії біля Капітолія (американського парламенту). Конгресу відведено велику роль в інавгурації – 6 січня 2025 року він офіційно затвердив перемогу Трампа та дав добро на його вступ на посаду.

Саме інавгурація вже понад 40 років проходить західним фасадом парламенту, де буде споруджено спеціальну платформу. До того інавгурацію 150 років проводили біля східного фасаду Капітолія, традицію змінив Рональд Рейган у 1981-му році, до речі, один із політичних кумирів Трампа.



Президент Дональд Трамп виголошує інавгураційну промову після прийняття присяги 45-го президента США під час 58-ої президентської інавгурації в Капітолії у Вашингтоні у 2017 році / Фото Патрік Семанскі / The Associated Press

Очікується близько 1400 vip-гостей. Це будуть представники політичної еліти США – члени Сенату та Палати представників США, судді Верховного Суду, а також попередники Трампа на посаді президента США, зокрема, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама і Джо Байден. Також у vip-секторі знайшлося місце й для Камали Гарріс, яка розгромно програла Трампу на виборах.

Також серед почесних гостей має бути й опонентка Трампа на виборах-2016 Гілларі Клінтон, вона має таке право, як дружина 42-го президента США. При цьому на трибунах може бути просторо, бо понад 60 конгресменів-демократів обіцяють бойкотувати інавгурацію.

Утім, їхні місця можуть посісти інші VIPи, зокрема, наразі головний фаворит обраного президента – найбагатша людина світу Ілон Маск і його друзі, а також представники великого бізнесу – вони вже виступили спонсорами свята та задонатили на інавгурацію рекордні 170 мільйонів доларів (попередній рекорд – 107 мільйонів – також належав інавгурації Трампа). Серед найбільших спонсорів Amazon, Google, Apple, OpenAI, Meta, Uber, Toyota, Ford, General Motors та інші.

Урочистості почнуться вранці 20 січня, а присяга Венса і Трампа мають розпочатися о 19:00 за Києвом (12:00 за Вашингтоном).

Асистувати при виголошенні присяги президенту має голова Верховного суду (нині його очолює Джон Робертс). Під час складання присяги президент повинен підняти праву руку, ліву покласти на біблію (її зазвичай тримає перша леді, тобто Меланія Трамп), а також повторити вголос слова присяги.



Вбрання Меланії Трамп у 2017 році відсилало нас до інавгурації Кеннеді 1961 року / Фото ddp USA/ Rex / Shutterstock

Я урочисто клянуся, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і буду у міру своїх сил зберігати, захищати та відстоювати Конституцію Сполучених Штатів,

– текст присяги президента США.

Після цього президент США традиційно виголошує промову, в якій має окреслити основні напрямки власної політики та виголосити план дій на наступні 4 роки.

Традиційно інавгураційні промови тривають 15 – 20 хвилин, наприклад Трамп у 2017-му році під час першої інавгурації витратив 17. Аналізувати інавгураційні промови – одна з улюблених забавок американських політологів, при цьому вони зазвичай надають більше уваги формі, ніж наповненню. Зокрема, дуже важливим вважається вирахувати, скільки слів у промові та що б це могло значити.

Після промови Трамп має пройти до Капітолія, а там у президентській залі пройде процедура підписання так званих "перехідних" документів, а також відбудеться перша офіційна фотосесія 47-го президента після вступу на посаду.

Наступним пунктом програми є інавгураційний обід у Національній скульптурній залі Капітолія з лідерами обох палат Конгресу США, а також із деякими запрошеними гостями.

Чи приїдуть іноземні лідери та чи запросили Зеленського

Цікаво, що лідерів іноземних держав традиційно не запрошують на інавгурацію. Іноземні держави на інавгурації зазвичай представляють не їхні лідери, а посли. Так на інавгурації Джо Байдена Україну представляв посол Володимир Єльченко.

Нині цю посаду займає Оксана Маркарова, яка опинилася восени минулого року в центрі великого політичного скандалу і стала мішенню для хейту з боку прибічників Трампа. Тому нині її поява на інавгурації викликає питання.

Цікаво, що цього року Трамп взагалі порушив традиції та прямо запросив на інавгурацію китайського диктатора Сі Цзіньпіна, але той відмовився (як і ізраїльський прем'єр Нетаньягу).



Також наразі нічого невідомо про запрошення президента України, його запрошував лише Лекс Фрідман (вочевидь не маючи на те повноважень), натомість офіційного запрошення від імені президента Трампа не було.



Володимир Зеленський і Дональд Трамп / Фото Julia Demaree Nikhinson / AP

Я б хотів (приїхати на інавгурацію – 24 Канал), але авжеж дивитимуся на те, що у нас зараз відбувається. (…) Але я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво,

– наголосив Зеленський в інтерв'ю Фрідману.

Президент також зауважив, що зазвичай лідерів інших держав не запрошують на інавгурацію президентів США, проте є такі, які можуть приїхати з власного бажання.

Для мене це дуже важко. Я в гості без запрошення не можу. Це Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу,

– сказав глава української держави.

Ба більше, додав Зеленський, його потенційний візит потребуватиме від Вашингтону додаткових заходів безпеки, хоча сам він на них не наполягає.

"Я не хочу нікому завдавати клопоту і не хочу створювати нікому проблем. Саме тому, якщо він мене запросить, я приїду", – вказав президент.

Утім, очікується, що лідер іноземної держави вперше в історії все ж може стати гостем інавгурації. Щоправда, є нюанс, бо мовиться про Саломе Зурабішвілі, яка, з точки зору тих, хто нині утримує владу в Грузії, вже не є чинною президенткою країни. Однак, на її думку та думку демократичної опозиції, нині вона є єдиним легітимним представником влади в Грузії.

Натомість жодних нюансів з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм – він не має жодних проблем з легітимністю і, як очікується, стане одним з головних гостей інавгурації.

Шлях до Білого дому, безпрецедентні заходи безпеки та святковий бал

Після урочистого обіду президент і його заступник мають провести церемоніальний огляд військових підрозділів на східних сходах Капітолія. Наступним пунктом йде парад – президент має здійснити ходу з Капітолія до власної резиденції – Білого дому через Пенсільванія-авеню. Це прямо й направо – всього трохи більш як 4 кілометри чи 2,5 милі.

Урочистості відбуватимуться за безпрецедентних заходів безпеки. Близько 7 800 військових будуть охороняти периметр.



Також за небом будуть пильнувати найпотужніші ППО на планеті, а весь інший простір буде нашпигований агентами ФБР у цивільному. Тож інавгурація Трампа має стати одним із таких заходів в історії, що найбільш охороняються.



Заходи безпеки під час інавгурації будуть безпрецедентні / Фото AP

Супроводжувати Трампа та Венса у святковій процесії мають почесні гості, а щоб ніхто не сумував і не думав відставати – військові оркестри заграють свої марші. При цьому сам Трамп буде мчати по Пенсільванія-авеню на авто (нагадаємо, йому вже 78 років з гаком).

Президент, перша леді та гості першими прибудуть до Білого дому, але далі будуть чекати на всю урочисту процесію зі спеціальної трибуни.

Парад буде транслюватися по всьому світі в прямому ефірі й ця частина церемонії вважається однією з найпопулярніших. У 2025 році інавгурація буде транслюватися у соцмережах і має встановити безліч рекордів.

Google із задоволенням підтримає інавгурацію 2025 року, організувавши пряму трансляцію на YouTube і пряме посилання на нашій домашній сторінці. Ми також робимо пожертвування інавгураційному комітету,

– керівник Google зі зв'язків з урядом і громадською політикою Каран Бхатія обіцяє потужний "стрім".

Крім трибун для найпочесніших гостей з політичного істеблішменту США, будуть передбачені й інші трибуни. Всього ж на інавгурацію та інші урочисті заходи буде поширено не менш як 220 000 квитків.

Вони вже стали ласою ціллю для численних лобістів і торговців впливу, а також для українських політиків і авантюристів, які за них себе видають. А тому, коли побачите десь на трибуні чи біля туалету Білого дому умовних Арестовича чи Тимошенко, не дивуйтеся – ці квитки можна купити (сподіваємось, фанати хайпу заплатять за них надмірно).

Після завершення параду президент нарешті потрапить до власної резиденції, де підпише близько 100 вже анонсованих указів. Далі вечір завершиться кількома урочистими балами. Після цього настане новий день і нова реальність – вірити в це чи ні, нехай кожен вирішує сам.