"Ласкаво просимо додому": як у США відбувся перехід влади від Байдена до Трампа

У США 20 січня відбувається інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Для нього та першої леді Меланії це дуже насичений на події день. Зокрема вони зустрілися з Джозефом та Джилл Байден.

Традиційно перед церемонією інавгурації новий президент США зустрічається з попереднім. Втім, у 2020 році Трамп порушив цю традицію. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Вашингтоні.

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Байден відновив традицію

Вона сказала, що сьогодні, 20 січня, чинний та майбутній президенти США їхали разом в лімузині – це багаторічна традиція в американській політиці.

Проте Дональд Трамп чотири роки тому, коли інавгурувався Байден, демонстративно пропустив всі ці заходи, як і саму інавгурацію Байдена. Трамп відмовився їхати з ним в одному автомобілі до Капітолія для того, щоб дотриматись традиції передачі влади від одного президента до іншого,

– пояснила ведуча.

Проте Байден вирішив цього разу не ігнорувати Трампа, і у такий спосіб відновив цю традицію.

Передінавгураційні заходи розпочалися із церкви Святого Іоана, куди прибуло подружжя Трамп, а також подружжя Венс (Джей Ді Венс – номінований віцепрезидент – 24 Канал). Цій традиції американської політики також вже майже 100 років.

Започаткував її ще президент Франклін Рузвельт у 1933 році, і відтоді, перед тим, як скласти присягу на вірність американському народу, вступити на посаду і перейняти Білий дім, американські обрані президенти відвідують богослужіння,

– зауважила вона.

Так сталося і сьогодні. І вже після цього богослужіння Трамп разом із першою леді відправилися до Білого дому, де їх зустрічало подружжя Байден.

Ще один цікавий момент, коли Дональд Трамп вийшов з автомобіля, то Джо Байден запросив його до Білого дому зі словами: "Ласкаво просимо додому". Після цього подружжя Трамп і Байден потиснули одне одному руки. Далі було чаювання за зачиненими дверима і приватна нетривала розмова,

– сказала Андріана Кучер.

Після цього Байден провів Трампа до Капітолія, де і відбулась церемонія інавгурації. Після промови 47-го президента США подружжя Байден має покинути Білий дім. Також з'явилось прощальне селфі подружжя Байден у Білому домі. Його запостив у соцмережах 46-й президент США.

Зазначимо, що інавгурацію Дональда Трампа відвідала рекордна кількість гостей – понад 200 тисяч осіб. Також окрім церемонії інавгурації в Капітолії, відбудуться заходи у центрі Capital One, де 19 січня Трамп проголошував промову.

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