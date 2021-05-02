Падіння в пекло: як пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю в Індії

Неймовірна кількість нових випадків, масові кремації та занурення в хаос. Нова хвиля коронавірусу виявилася катастрофічною для Індії. А Україна з 2 травня забороняє в'їзд із цієї країни через рекордне поширення коронавірусу.

Як пандемія в Індії вийшла з-під контролю

Нова хвиля прийшла до Індії як швидка та летальна зброя, пише NYT. Вона спричинила колапс медичної системи. Ліжкомісця та апарати з киснем швидко закінчувалися, тож пацієнти змушені чекати і помирати у каретах швидкої допомоги.

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Перенавантажені державні лікарні та "гарячі лінії" більше не приймають хворих. Отримати допомогу, навіть у важкому стані неймовірно складно. Журналіст Вінай Шрівастава, якому 65 років, помер в суботу 24 квітня. Рівень кисню у останньому твіті був 52 – набагато нижче, ніж стабільний показник у 95. Інша історія – померла молода жінка, яку прийняла на одну ніч маленька приватна клініка. Але далі ніхто не зміг надати допомогу.

Показовим є й місто Бхопал: у 1984 році, витік токсичного газу вбив 5 тисяч індійців. З тих пір там не бачили стільки людей та тіл біля крематорію. Розслідування NYT виявило 1000 поховань за останній період. Багато смертей просто не реєструються, бо "чиновники не хочуть створювати паніку".

Поховальні багаття палають вже всюди, де є можливість / Скріншот CNN

Подекуди решітки, на яких спалювали померлих, навіть розплавилися від навантаження. В містах Лакнау та Мірзапурі – у штаті Уттар-Прадеш – та по всьому Гуджарату, як пишуть місцеві ЗМІ, "реальна кількість близька до 610 щодня". Держава повідомляє набагато менші цифри навіть щодо поховань (124 в день, тоді як влада сказала про 73 смерті).

Багаття розкладають прямо в парках, а голова штату серед натовпу без маски каже, що пандемію переможе віра в бога. Тим часом, недофінансована система охорони здоров'я от-от впаде. "Це проблема останніх 50 років. Неухильне занедбання", – підкреслила для FT Вінета Баль з Націнституту імунології.

Навіть столиця – Нью-Делі – не справляється. Там були доступні лише 40 ліжок у інтенсивній терапії. 20 пацієнтів померли через падіння тиску в апаратах для кисню. Рівень позитивних результатів у Делі підскочив аж до 30% (по країні – 17%).

Звертаючись до величезного натовпу, голова уряду Норендра Моді теж був без маски, пише The Guardian.

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У Twitter набув популярності хештег #ModiMadeDistaster (#МодіСпричинивКатастрофу). В соцмережах також відчайдушно намагаються шукати плазму та ремдезивір (ним лікують у рамках експерименту). Уряд все ж вирішив передати в лікарні весь промисловий кисень та навіть готують для цього спеціальний поїзд ("Кисневий експрес"). Ремдезивір навіть викрадають з лікарень.

Наразі мало що відомо про перебіг пандемії у віддалених районах Індії, але там ситуація цілком може бути ще гіршою. Там проживає 70% населення Індії у 1,3 млрд людей. Там менше лікарів та місць в лікарнях. Навіть федеральні чиновники тепер визнають, що пандемія рухається саме у бідніші сільські райони. Тоді як перша хвиля концентрувалась у бідних міських районах.

То що ж пішло не так у березні та квітні? Написавший колонку Раманан Лакшмінараян, економіст та епідеміолог, бачить дві причини: самозаспокоєний уряд після успішно подоланої першої хвилі та погана підготовка до другої.

Релігійне святкування та вибори призвели до спалаху хвороби / Фото Nikkei Asia

Ще в середині лютого випадки пішли на спад, тож політики та медіа оголосили перемогу над епідемією. На початку березня, вони серйозно говорили про її закінчення в Індії. Багато хто в це повірив, але було ще дуже зарано. Відновилися матчі з крикету з десятками тисяч людей на трибунах, відкрилися кінотеатри. Ніхто не забороняв велелюдні релігійні святкування, такі як Кумбха Мела, який досі продовжується.

Кумбха Мела Ще відоме як "свято глечиків" – релігійне паломництво індійців до священних міст індуїзму, проводиться раз на три роки. Кілька міст по черзі стають центрами. Наприклад Гарідвар та Аллахабад. Кульмінація – масове обмивання у водах Гангу та інших водоймах заради очищення душі і тіла. У 2013 році, в Кумбха Мела взяли участь 100 млн осіб – історичний рекорд для релігійних зібрань.

Падіння медичної системи

Інша проблема вже більш традиційна і для інших країн – вибори у час пандемії. Індія мала провести їх у п'яти штатах. Перегони у Західній Бенгалії були найбільш гарячими. Незважаючи на зростання кейсів, кілька мітингів були дозволені, десятки тисяч людей без масок стояли поруч. В результаті, там стався спалах і кількість хворих зросла удесятеро вже в квітні.

Директор лікарні Нірамая в Мумбаї, яка займається виключно ковід-хворими, попереджав про, але був проігнорований. Зараз його медзаклад повністю заповнений, закінчується кисень. Цього разу "вірус був набагато більш агресивним та інфекційнішим".

Вся медична система впала, лікарі виснажені. Нестача ліжок, вакцин, тестів, кисню

– сказав The Guardian доктор Джаліл Паркар з лікарні Лалаваті (Мумбаї).

Народне бажання повернутись до нормального життя теж погіршило ситуацію. Всі почали зустрічатись один з одним та принижати небезпеку пандемії. Багато хто також вважає, що постійний контакт з мікробами та забрудненням надав їм імунітет від коронавірусу. Це було лише справою часу, коли вірус вдарить знову. Проблеми виникають навіть у політиків з вищих ешелонів влади.

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Найбільша проблема – нестача кисню / Фото Al-Jazeera

Міністерство охорони здоров'я Індії відзвітувало, що добова потреба у кисні становить 60% або 7000 метричних тонн. Тож МОЗ має намір імпортувати ще 50 тисяч метричних тонн з-за кордону. Внутрішні поставки зупинилися ще раніше. Десятки лікарень в Нью-Делі оголошували надзвичайний стан через нестачу. У місті Лакнау на півночі, його залишалося на 15 хвилин " і більше його у нас ніде немає". Це один з найбідніших штатів, черга в лікарню – 50 людей на місце.

Велика смертність та внутрішня політика

цифри занижені, бо багато смертельних випадків не враховують у статистиці. Експерти, опитані газетою, стверджують: смертність, про яку повідомляють, лише частина картини (вже й так приголомшливої). У іншій, набагато більшій статті, теж видання NYT аналізує смертність від COVID-19 в Індії. І доходить висновку, щоЕксперти, опитані газетою, стверджують: смертність, про яку повідомляють, лише частина картини (вже й так приголомшливої).

Навмисне заниження цифр Мільйони людей так бояться, що навіть не виходять з будинку назовні. Щодня помирає близько 2000 людей, але точних цифр не знає ніхто. Ті, хто працює з кремацією, кажуть: летальних випадків набагато більше, "багаття не припиняють горіти". Наприклад у Ахмедабаді, місті на заході Індії у штаті Гуджарат, вогні палають цілодобово.

"Як промисловий завод, що ніколи не зупиняється", пише NYT. Дехто хоче кремувати за межами суворих урядових протоколів, тож причина смерті приховується свідомо. Але працівники кремаційних центрів вже давно виснажені і кажуть, що ніколи не бачили такого потоку тіл. Найбільше місце для кремації у Делі – Нігамбодх-Гат – незважаючи на розширення багать до 60-ти, не має вільних.

Разом з киснем зникають і місця в лікарнях, тож люди сидять на вулицях / Фото Forbes

Політики та адміністратори в лікарнях "можуть не помічати великої кількості загиблих, або недооцінювати її". Родини, що втратили рідних, теж не кажуть, що від COVID-19, через сором. Реальна причина – коронавірус – часто не вказується.

В Нью-Делі кількість нових випадків подвоюється кожні 5 днів, пише Financial Times . У Нагпурі 353 людини на 1 млн у інтенсивній терапії – це більше ніж коли-небудь було в Європі. Ковідні палати тепер у банкетних залах, готелях та вокзалах.

З усіх моделей, які ми робили, ми віримо, що кількість смертей у 2-5 разів вища, ніж повідомлена,

– занепокоєна Бхрамар Мукерджі, епідеміологиня з Мічиганського Університету.

Можлива причина – новий, індійський варіант B.1.617, відомий як "подвійний мутант". Він має дві мутації, відомі у інших важконтрольованих варіантах вірусу. Один в Каліфорнії, другий – схожий на той, що з'явився у Південній Африці. Втім, вчені кажуть, що поки зарано казати, наскільки смертельним та згубним буде індійський варіант і чи спричинена друга хвиля саме ним.

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А от поширення може бути дуже стрімким з меншим контролем та стримуванням. Так, як наприклад це сталося в Бразилії. До того ж, Індія – дуже децентралізована країна, кожен штат або федеральна територія підраховують смерті по своєму. Навіть у гарні часи розслідується лише кожна п'ята смерть. Багато хто гине без встановленої причини смерті.

Причому так робить не лише власне держава, але й державні та навіть приватні клініки. Коли жінка померла у Ахмедабаді від раптового падіння рівня сатурації, це вважалося за "раптову зупинку серця, що спричинила смерть". Родина була вкрай обурена тим, що медики підігрують владі і вважає, що цей крок був незаконним. Лише після широкого розголосу, лікарня погодилася видати сертифікат про смерть, цього разу вказавши COVID-19.

Центральний уряд та, зокрема, правляча партія "Бхаратія Джаната Парті" Нарендри Моді "тисне на регіональні уряди заради демонстрації прогресу". Втім, у опозиційних регіонах таке теж відбувається. Наприклад, візьмемо контрольований Індійським Національним Конгресом (ІНК) маловідомий штат Чхатісгарх, де є великий металургійний завод.

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Чиновники тамтешнього округу Дург повідомили про 150 випадків смерті від COVID-19 з 15 по 21 квітня. Штат передав у центр удвічі меншу цифру. Місцевий голова МОЗ заперечував будь-яке заниження.

Проблеми з вакцинами та молоде населення

Доктор Раманан Лакшмінараян брав участь у дослідженні 660 тисяч громадян у двох штатах Індії в 2020 році, заради відслідковування контактів. Було виявлено, що ранній локдаун – коли кількість випадків була ще меншою ніж 1000 – утримав вірус під контролем. Смертей на 1 млн менше ніж в інших країнах частково тому, що 65% індійців молодше 35 років. Але це число швидко зростає. У Делі 65% з вірусом до 40 років.

Молодь в Індії вже теж під загрозою / Фото India Today

Але вже у віковій групі 40-70 років починаються проблеми через гіпертензію, діабет та хвороби дихальних шляхів . Пацієнти 40+ мали удвічі більший шанс померти від коронавірусу в Індії, ніж у США (а 50+ помирали на 75% більше ніж у Штатах). Наразі знову починають вводити локдауни та комендантську годину. Вакцинація гальмується нестачею поставок (Індія забагато експортувала останнім часом, ставши "аптекою світу" – 24).

Недостатня вакцинація Незважаючи на пониження доступного віку для вакцинації, лише 1,3% величезної популяції країни отримали дві дози. Менше 10% – першу. Такими темпами, вакцинувати 70% населення вийде лише в кінці 2022 року.

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"Я переживаю, що ми ще не побачили найгіршого. Зараз це вже занадто мало, занадто пізно. Серйозніть ситуації мала бути зрозуміла ще кілька місяців тому. Але всі робили вигляд, що вірус вже не настільки небезпечний", – підсумував доктор Тадхані. Змішана та невпевнена реакція уряду лише наближає ці слова.