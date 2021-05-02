Падіння в пекло: як пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю в Індії

Неймовірна кількість нових випадків, масові кремації та занурення в хаос. Нова хвиля коронавірусу виявилася катастрофічною для Індії. А Україна з 2 травня забороняє в'їзд із цієї країни через рекордне поширення коронавірусу.
Джерело:24 канал
Як пандемія в Індії вийшла з-під контролю
Нова хвиля прийшла до Індії як швидка та летальна зброя, пише NYT. Вона спричинила колапс медичної системи. Ліжкомісця та апарати з киснем швидко закінчувалися, тож пацієнти змушені чекати і помирати у каретах швидкої допомоги.
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Перенавантажені державні лікарні та "гарячі лінії" більше не приймають хворих. Отримати допомогу, навіть у важкому стані неймовірно складно. Журналіст Вінай Шрівастава, якому 65 років, помер в суботу 24 квітня. Рівень кисню у останньому твіті був 52 – набагато нижче, ніж стабільний показник у 95. Інша історія – померла молода жінка, яку прийняла на одну ніч маленька приватна клініка. Але далі ніхто не зміг надати допомогу.
Показовим є й місто Бхопал: у 1984 році, витік токсичного газу вбив 5 тисяч індійців. З тих пір там не бачили стільки людей та тіл біля крематорію. Розслідування NYT виявило 1000 поховань за останній період. Багато смертей просто не реєструються, бо "чиновники не хочуть створювати паніку".
Поховальні багаття палають вже всюди, де є можливість / Скріншот CNN
Подекуди решітки, на яких спалювали померлих, навіть розплавилися від навантаження. В містах Лакнау та Мірзапурі – у штаті Уттар-Прадеш – та по всьому Гуджарату, як пишуть місцеві ЗМІ, "реальна кількість близька до 610 щодня". Держава повідомляє набагато менші цифри навіть щодо поховань (124 в день, тоді як влада сказала про 73 смерті).
Багаття розкладають прямо в парках, а голова штату серед натовпу без маски каже, що пандемію переможе віра в бога. Тим часом, недофінансована система охорони здоров'я от-от впаде. "Це проблема останніх 50 років. Неухильне занедбання", – підкреслила для FT Вінета Баль з Націнституту імунології.Навіть столиця – Нью-Делі – не справляється. Там були доступні лише 40 ліжок у інтенсивній терапії. 20 пацієнтів померли через падіння тиску в апаратах для кисню. Рівень позитивних результатів у Делі підскочив аж до 30% (по країні – 17%).
Звертаючись до величезного натовпу, голова уряду Норендра Моді теж був без маски, пише The Guardian.
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У Twitter набув популярності хештег #ModiMadeDistaster (#МодіСпричинивКатастрофу). В соцмережах також відчайдушно намагаються шукати плазму та ремдезивір (ним лікують у рамках експерименту). Уряд все ж вирішив передати в лікарні весь промисловий кисень та навіть готують для цього спеціальний поїзд ("Кисневий експрес"). Ремдезивір навіть викрадають з лікарень.
Наразі мало що відомо про перебіг пандемії у віддалених районах Індії, але там ситуація цілком може бути ще гіршою. Там проживає 70% населення Індії у 1,3 млрд людей. Там менше лікарів та місць в лікарнях. Навіть федеральні чиновники тепер визнають, що пандемія рухається саме у бідніші сільські райони. Тоді як перша хвиля концентрувалась у бідних міських районах.
То що ж пішло не так у березні та квітні? Написавший колонку Раманан Лакшмінараян, економіст та епідеміолог, бачить дві причини: самозаспокоєний уряд після успішно подоланої першої хвилі та погана підготовка до другої.
Релігійне святкування та вибори призвели до спалаху хвороби / Фото Nikkei Asia
Ще в середині лютого випадки пішли на спад, тож політики та медіа оголосили перемогу над епідемією. На початку березня, вони серйозно говорили про її закінчення в Індії. Багато хто в це повірив, але було ще дуже зарано. Відновилися матчі з крикету з десятками тисяч людей на трибунах, відкрилися кінотеатри. Ніхто не забороняв велелюдні релігійні святкування, такі як Кумбха Мела, який досі продовжується.
Кумбха МелаЩе відоме як "свято глечиків" – релігійне паломництво індійців до священних міст індуїзму, проводиться раз на три роки. Кілька міст по черзі стають центрами. Наприклад Гарідвар та Аллахабад. Кульмінація – масове обмивання у водах Гангу та інших водоймах заради очищення душі і тіла. У 2013 році, в Кумбха Мела взяли участь 100 млн осіб – історичний рекорд для релігійних зібрань.
Падіння медичної системи
Вся медична система впала, лікарі виснажені. Нестача ліжок, вакцин, тестів, кисню
– сказав The Guardian доктор Джаліл Паркар з лікарні Лалаваті (Мумбаї).
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Навмисне заниження цифрМільйони людей так бояться, що навіть не виходять з будинку назовні. Щодня помирає близько 2000 людей, але точних цифр не знає ніхто. Ті, хто працює з кремацією, кажуть: летальних випадків набагато більше, "багаття не припиняють горіти". Наприклад у Ахмедабаді, місті на заході Індії у штаті Гуджарат, вогні палають цілодобово.
З усіх моделей, які ми робили, ми віримо, що кількість смертей у 2-5 разів вища, ніж повідомлена,
– занепокоєна Бхрамар Мукерджі, епідеміологиня з Мічиганського Університету.
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Недостатня вакцинаціяНезважаючи на пониження доступного віку для вакцинації, лише 1,3% величезної популяції країни отримали дві дози. Менше 10% – першу. Такими темпами, вакцинувати 70% населення вийде лише в кінці 2022 року.
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