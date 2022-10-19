Індія попросила своїх громадян негайно покинути Україну

19 жовтня 2022 , 19:21
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Джерело:

Посольство Індії в Києві

Посольство Індії в Києві звернулося до своїх громадян. Їх попросили тимчасово покинути Україну.

Це пов’язано з поточною ситуацією в країні на тлі війни з Росією. Про це повідомили у посольстві Індії в Києві.

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Індія попросила своїх громадян покинути Україну

Зокрема це стосується студентів та інших громадян, які перебувають у країні з несуттєвими цілями.

У посольстві зазначили, що, "зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій, громадянам Індії рекомендовано не їздити в Україну".

Громадянам Індії, зокрема студентам, які перебувають в Україні, рекомендовано покинути Україну якнайшвидше,
– наголосили у відомстві.


Звернення посольства Індії в Києві / India in Ukraine

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Автор: Софія Ковнір