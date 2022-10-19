Індія попросила своїх громадян негайно покинути Україну
19 жовтня 2022 , 19:21Читать новость на русском
Джерело:Посольство Індії в Києві
Посольство Індії в Києві звернулося до своїх громадян. Їх попросили тимчасово покинути Україну.
Це пов’язано з поточною ситуацією в країні на тлі війни з Росією. Про це повідомили у посольстві Індії в Києві.
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Індія попросила своїх громадян покинути Україну
Зокрема це стосується студентів та інших громадян, які перебувають у країні з несуттєвими цілями.
У посольстві зазначили, що, "зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій, громадянам Індії рекомендовано не їздити в Україну".
Громадянам Індії, зокрема студентам, які перебувають в Україні, рекомендовано покинути Україну якнайшвидше,
– наголосили у відомстві.
Звернення посольства Індії в Києві / India in Ukraine
Які ще країни закликали покинути Україну
- Єгипет також закликав своїх громадян покинути територію України через безпекову ескалацію. Крім того, тамтешнє МЗС закликало утриматися від поїздок на територію нашої держави.
- Також МЗС Китаю раптово закликало своїх громадян негайно покинути територію України. Причиною назвали безпекову ситуацію в нашій державі.
- Крім того, через масові обстріли українських міст 10 жовтня США закликали американців покинути Україну. Там заявили, що удари Росії становлять загрозу цивільному населенню.
- До речі, на тлі обстрілів окупантів посольства США та країн ЄС не планують покидати Київ. Зокрема на це не вплинуло навіть те, що 10 жовтня російські загарбники пошкодили будівлю німецького консульства.
Варте уваги – МЗС заявило, що жодне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну: дивіться відео