Індонезію сколихнув потужний землетрус: загрози цунамі немає

Поблизу узбережжя індонезійського острова Тернате стався потужний землетрус магнітудою 5,6. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 60 кілометрів.

Землетрус в Індонезії

Підземні поштовхи зафіксували у четвер, 14 жовтня. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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Епіцентр розташовувався за 143 кілометри на захід від столиці індонезійської провінції Північна Малука Тернате й у 149 кілометрах на схід від Манадо.

Водночас зазначаєть, що Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.

Землетрус в Індонезії / Дані EMSC

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