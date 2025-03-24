Про це повідомляє у звіті ISW із посиланням російське інсайдерське джерело, передає 24 Канал. За непідтвердженими даними, між головою Центрального банку та Кремлем існує напруженість через високу процентну ставку й монетарну політику Росії під час війни.

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Російська інфляція зростає через війну

Мета перевірки Рахункової палати – монетарна політика Центробанку з 2022 по 2024 роки та вплив його процентної ставки на інфляцію, бюджетні витрати та інвестиції.

За словами інсайдера, група лобістів великого російського бізнесу домагається зниження відсоткових ставок. Інститут вивчення війни не може перевірити цю заяву і не спостерігає за іншими повідомленнями про ймовірний аудит.

У грудні 2024 року Центробанк вирішив зберегти ключову процентну ставку на рівні 21 % – найвищому в Росії з 2003 року, аби стримувати темпи інфляції, яка зростає через повномасштабне вторгнення в Україну. І хоча останніми місяцями Кремль заявляв про 9 – 10 % інфляції, ці цифри, ймовірно, набагато нижчі за фактичний рівень, що ближчий до 20 – 25 %.

Аудит може бути частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на здійснення політичного тиску на банк з метою запобігти подальшому підвищенню процентної ставки понад нинішній рівень у 21%, управляти очікуваннями й розчаруваннями російського бізнесу, а також підтримувати наратив про економічну стабільність Росії,

– пишуть в ISW.

У спробі відвернути гнів російської бізнес-спільноти Владімір Путін намагався перекласти провину за зростання інфляції на Центробанк, зокрема на Набіулліну.

Подібне маніпулювання, ймовірно, перешкоджає здатності російського уряду впроваджувати розумну грошово-кредитну політику в умовах воєнного часу.

До слова, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що Росія потрапила у стагфляцію – стагнацію (коли не відбувається економічне зростання) та високу інфляцію одночасно. Держава випускає велику кількість "пустих грошей", і аби вони не розвалили економіку, Центробанк підвищує ключову ставку, після чого її підіймають банки за депозитами.