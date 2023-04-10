Мережею ширяться нібито секретні матеріали про деталі весняного контрнаступу ЗСУ. Пентагон почав розслідування щодо можливого витоку документів.

Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик. За його словами, такий витік інформації має одразу дві цілі.

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Для чого було все організовано

Андрій Піонтковський пояснив, що за цією справою все ж стоїть не конгресмен.

Ціль перша й основна – породити взаємну недовіру між українськими та американськими військовими напередодні вирішальної операції і цим самим зірвавши її,

– зауважив він.

До того ж NYT у першій статті вказував Київ як головного винуватця.

"Який Київ? Якщо зараз сотні цих документів і більша частина до України ніякого стосунку не має і ніколи не могли виявитися в українських військових або влади", – наголосив опозиціонер.

За його словами, також прагнули таким "зливом" інформації погіршити взаємини між самим військовослужбовцями.

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Чи нашкодили такі дії ЗСУ

Піонтковський розповів, що друга мета – це викриття американської військової діяльності.

На його думку, питання виникли у відомої розвідувальної групи – США, Великобританія і Нова Зеландія.

"Вони обмінюються ексклюзивною надсекретною інформацією, але видно, що частина інформації виплила від Пентагону", – наголосив він.

Опозиціонер переконаний, що надсекретної інформації про напрям контрнаступу ЗСУ там немає нічого.

Там дуже багато цікавої інформації, але нічого такого, що могло б завадити успіху операції, абсолютно ні, скоріше навпаки,

– пояснив він.

Піонтковський повідомив, що є багато цікавої інформації, яка вразила російських військових, розвідувальну спільноту і суспільство в цілому.

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