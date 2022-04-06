Інформації про жертв немає, – МВС про обстріл Львівщини та Дніпропетровщини

Пізно ввечері 5 квітня пролунали вибухи у Львівській і Дніпропетровській області. Наразі у МВС повідомляють, що жертв немає.

Про це під час ефіру телеканалу "Рада" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Втім, він зазначив, що це попередня інформація.

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Справді, на цей момент, інформації про жертв у нас немає. Але поки це попередня інформація,

– наголосив він.

Що відомо про вибухи 5 квітня

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