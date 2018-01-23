Інкасаторське авто збило жінку на переході у Львові
19:13, сьогодні 363 Читать новость на русском
У Львові на пішохідному переході інкасаторський автомобіль збив жінку. Постраждалу госпіталізували.
Як пише УНН з посиланням на Нацполіцію у Львівській області, за кермом інкасаторської машини перебував 27-річний львів’янин. На переході він збив 48-річну львів’янку.
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Аварія трапилась на вулиці Дорошенка близько 14:00.
Жінку доставлено у лікарню, діагноз уточняється.
Правоохоронці розглядають варіант відкриття кримінального провадження за цим фактом.
Джерело: 24 Канал
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