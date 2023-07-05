Блогерці Вороновій, яка "засвітила" роботу ППО у мережі, оголосили вирок
Джерело:Київська міська прокуратура
Київська блогерка Інна Воронова 16 травня поширила кадри роботи ППО у своїх соцмережах. За це її засудили до одного року умовно.
Інні Вороновій оголосили вирок у цю середу, 5 липня. У повідомленні прокуратури зазначається, що ця жінка повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.
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Який вирок оголосили київській блогерці
Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Воронова ледь не отримала 5 років позбавлення волі, однак її звільнили від такого покарання та замість цього призначили їй випробувальний термін на 1 рік. Таким чином, блогерка отримала рік умовно.
Як відреагувала Воронова
Сама блогерка прямо рішення суду наразі ніяк не коментувала. Воронова у своєму інстаграмі створила сторіз з одним реченням російською. Воно, ймовірно, може бути пов'язане з вироком.
Це був урок для того, щоб ти навчилася любити і вибирати себе, а не ідеалізувати інших,
– написала вона.
Сторіз київської блогерки / Скриншот з соцмереж Воронової
Адвокат співачки заявив, що не буде оскаржувати вирок суду. За словами юриста, він не бачить сенсу в оскарженні рішення, оскільки вважає його досить прийнятним.
У які скандали потрапляла Воронова
- У ніч на 16 травня під час масової ракетної атаки на Київ з боку Росії вона зафільмувала роботу ППО та поширила кадри. Варто зауважити, що так вчинили ще кілька жителів столиці.
- Згодом до них у гості завітали працівники СБУ. Вони провели обшуки. Після цього Служба безпеки повідомила про підозру чотирьом блогеркам.
- Воронова зіткнулася в інтернеті з хвилею хейту. Адже її відео з роботою ППО поширювали ворожі телеграм-канали. Вона записала нове відео, де попросила вибачення та запевнила, що любить Україну.
- Наприкінці травня ця блогерка сфотографувалася у напівпрозорій майці та виставила груди на передній план. Це фото вона присвятила ЗСУ, через що її розкритикували у соцмережах.
- А ще Воронова є дружиною скандального Юрія Чернецького, який перебуває у СІЗО. Його підозрюють у збуті наркотиків на приблизну суму у 5 тисяч доларів. Раніше вона оголосила збір у своєму інстаграмі, щоб зібрати гроші чоловіку на заставу. За попередньою інформацією, це подружжя розлучається.