Нідерланди не відкидають участь в коаліції з навчання військових в Україні

4 липня 2024, 22:10
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Джерело:

De Volkskrant

Уряд Нідерландів не виключив участь у коаліції з навчання військових на території України. Однак він ще не прийняв остаточне рішення.

Так, нідерландське видання заявило, що уряд країни "загалом не виключає" участь у в ініціативі щодо військового вишколу в Україні, яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

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Позиція Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс хоч і не виключив участь в коаліції, однак заявив, що ще занадто рано займати остаточну позицію у цьому питанні.

За його словами, "завжди потрібно зважувати додану вартість та ризики".

І в цьому має взяти участь широка коаліція країн за підтримки найважливіших союзників НАТО,
– сказав він.

  • Нагадаємо, що нещодавно начальник Генштабу Франції Тьєрі Бурар запросив США та 10 європейських країн взяти участь у навчальній місії, мета якої – тренувати українських воїнів на території України. 
  • Ще раніше Макрон заявив, що Франція хоче підготувати бригаду для ЗСУ. Він пропонує, щоб французькі інструктори взяли участь в підготовці й навчанні українських військових.
  • Також Politico писало, що під час телефонної розмови із Джо Байденом президент Франції запропонував відправити західні війська в Україну для навчання українських військових у зоні бойових дій. Президент США висловив стурбованість, що такий крок може стати ескалацією.
  • Водночас Макрон вважає, що відправка французьких інструкторів в Україну не є ескалацією, а цілком легітимною дією.

Автор: Анастасія Кушпіт