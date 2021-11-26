Іноземні ЗМІ розповіли, хто планував державний переворот в Україні
26 листопада 2021 , 20:34Читать новость на русском
Джерело:Крістофер Міллер у твітері
Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію, як Ріната Ахметова нібито хочуть втягнути у держпереворот. Своєю чергою американський журналіст Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів.
Представник медіапроєкту Buzzfeed News зазначив, що захоплення влади готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму.
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Відповідно до джерел журналіста в Офісі Президента, головним "куратором" є згаданий працівник Федеральної служби безпеки Росії на ім'я Василь Васильович Лаптєв.
Водночас трьох зрадників звати:
- Олексій Васильєв;
- Василь Грицак;
- Едуард Федосов.
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