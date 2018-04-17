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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інспектори продовжують чекати на дозвіл відвідати місця хіматаки у Сирії

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Інспектори ОЗХЗ ще чекають дозволу на відвідування Думи
Інспектори ОЗХЗ ще чекають дозволу на відвідування Думи / Фото з відкритих джерел

Спеціалістів Організації із заборони хімічної зброї досі не допускають відвідати сирійське місто Дума, де сталася хіматака.

Про це повідомляє ABC News.

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Другий день поспіль інспектори перебувають у готелі у Дамаску. Зазначається, що їх затримують сирійські і російські чиновники, коментуючи це "розробкою питань безпеки".

Віце-прем'єр-міністр Сирії кілька разів зустрічався з ОЗХЗ з моменту їхнього прибуття у суботу, але питання досі залишається невирішеним.

Інспектори, перш за все, хочуть потрапити у місце хіматаки, щоб зібрати зразки для дослідження, а також опитати свідків.Сирійський уряд запропонував натомість привезти свідків до Дамаску з метою провести інтерв'ю.

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Зазначимо, що напередодні усі експерти ОЗХЗ отримали візи (серед з них є ті, хто відомий антисирійською заангажованістю) для в'їзду у Сирію для перевірки інформації застосування військами Басада хімічної зброї.

Також, стало відомо, що минулого тижня російські військові вже побували у Думі до приїзду ОЗХЗ.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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