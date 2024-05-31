Війська НАТО в Україні: Жданов пояснив, чому на Заході цього так жахаються

У французьких ЗМІ повідомили, що Еммануель Макрон може запропонувати створити коаліцію військових інструкторів на території України для навчання наших військових. Однак є сумніви щодо того, чи західні партнери підтримують таку ініціативу, побоюючись звинувачень Росії, що начебто проти країни-агресорки воює НАТО.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, якщо західні партнери відправлять своїх інструкторів в Україну, то це спростить програму навчання наших військовослужбовців. Він пояснив, що ця програма триває вже давно, однак це Україна досі відправляла солдатів для покращення військових звань в країни, що є партнерами.

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"Це довго і дорого, як для нас, так і для партнерів", – сказав він.

Військові інструктори НАТО в Україні

Олег Жданов зазначив, якби інструктори країн НАТО прибули до України й проводили навчання на наших військових базах, то це було б набагато дешевше і прискорило б терміни підготовки українських військовослужбовців.

Я дуже скептично до цього ставлюсь, адже поява іноземних військових на території України може спричинити відповідну реакцію з боку Росії. Якби справді хотіли (західні партнери – 24 Канал) відправити цих інструкторів, то навряд чи давали б такий масштабний розголос щодо цієї ідеї,

– зауважив військовий експерт.

Він вважає, що Еммануель Макрон робить зі таких заяв політичну піар-кампанію. На думку Жданова, втілювати такі задуми варто цілком таємно, щоб нікому не було відомо, з яких західних країн інструктори навчають українських військових на території нашої країни.

Солдати НАТО в Україні