Війська НАТО в Україні: Жданов пояснив, чому на Заході цього так жахаються
У французьких ЗМІ повідомили, що Еммануель Макрон може запропонувати створити коаліцію військових інструкторів на території України для навчання наших військових. Однак є сумніви щодо того, чи західні партнери підтримують таку ініціативу, побоюючись звинувачень Росії, що начебто проти країни-агресорки воює НАТО.
Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, якщо західні партнери відправлять своїх інструкторів в Україну, то це спростить програму навчання наших військовослужбовців. Він пояснив, що ця програма триває вже давно, однак це Україна досі відправляла солдатів для покращення військових звань в країни, що є партнерами.
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"Це довго і дорого, як для нас, так і для партнерів", – сказав він.
Військові інструктори НАТО в Україні
Олег Жданов зазначив, якби інструктори країн НАТО прибули до України й проводили навчання на наших військових базах, то це було б набагато дешевше і прискорило б терміни підготовки українських військовослужбовців.
Я дуже скептично до цього ставлюсь, адже поява іноземних військових на території України може спричинити відповідну реакцію з боку Росії. Якби справді хотіли (західні партнери – 24 Канал) відправити цих інструкторів, то навряд чи давали б такий масштабний розголос щодо цієї ідеї,
– зауважив військовий експерт.
Він вважає, що Еммануель Макрон робить зі таких заяв політичну піар-кампанію. На думку Жданова, втілювати такі задуми варто цілком таємно, щоб нікому не було відомо, з яких західних країн інструктори навчають українських військових на території нашої країни.
Солдати НАТО в Україні
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про ймовірність прибуття французьких інструкторів до України, хоча у Франції зазначили, що це питання ще розглядають. За результатами опитувань, більшість французів підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні.
- Франція можливо направить своїх інструкторів до України для підготовки українських військовослужбовців. Міністр оборони України Рустем Умєров та Олександр Сирський провели відеоконференцію з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції в Сеймі заявив, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував Францію за те, що вона виступає нібито від імені всього Альянсу. Він зазначив, що введення військ до Києва означає односторонню ескалацію, яка закриває шлях до дипломатії.