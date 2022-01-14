Інструмент гібридної війни з боку Росії, – СБУ про масові мінування в Україні
Джерело:СБУ
Останнім часом Україною пройшла масова хвиля повідомлень про нібито замінування шкіл та інших соціальних об'єктів. Водночас у реальності після перевірок правоохоронців такі повідомлення виявляються хибними.
СБУ стверджує, що зловмисники своїми діями мають на меті створити напругу й паніку в суспільстві. У відомстві відзначають, що українцям важливо розуміти: псевдомінування є популярним інструментом гібридної агресії Росії проти України.
До теми Всього за одну добу в Україні замінували 600 різних об'єктів
Кожне повідомлення відпрацьовують щодня
Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень,
– заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Українців просять зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію. Адже, говорячи правду, ЗМІ не будуть сприяти ворожим повідомленням.
Що відомо про масові "мінування" в Україні
- У Львові анонім 12 січня повідомив про замінування всіх міських шкіл. Там працювали вибухотехніки та правоохоронці, а школярів відпустили тоді додому.
- Масові повідомлення про загрозу вибуху у ТРЦ та навчальних закладів були й у Києві 13 січня. Кінологам та вибухотехнікам довелося перевіряти багато об'єктів.
- Анонім 13 січня також повідомляв про замінування двох гіпермаркетів Metro у Львові. Там працювали правоохоронці та вибухотехніки. Така ж ситуація була у Херсоні та Полтаві.