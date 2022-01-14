Інструмент гібридної війни з боку Росії, – СБУ про масові мінування в Україні

Останнім часом Україною пройшла масова хвиля повідомлень про нібито замінування шкіл та інших соціальних об'єктів. Водночас у реальності після перевірок правоохоронців такі повідомлення виявляються хибними.

СБУ стверджує, що зловмисники своїми діями мають на меті створити напругу й паніку в суспільстві. У відомстві відзначають, що українцям важливо розуміти: псевдомінування є популярним інструментом гібридної агресії Росії проти України.

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Кожне повідомлення відпрацьовують щодня

Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень,

– заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Українців просять зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію. Адже, говорячи правду, ЗМІ не будуть сприяти ворожим повідомленням.

Що відомо про масові "мінування" в Україні