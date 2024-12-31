Ситуація біля Покровська – не катастрофічна: Світан назвав точки, де бої є більш загрозливими

На сході України тривають запеклі бої. Росіяни активно наступають на позиції Збройних Сил України. Поблизу Покровська ситуація непроста, проте є й більш небезпечні напрямки.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що окупанти застосовують дрони, які можуть долітати до ділянок поблизу Покровська, де тривають бойові дії. За його словами, там складна ситуація, проте не катастрофічна.

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Бойові дії на Донеччині

Роман Світан зазначив, що росіяни намагаються просуватись поблизу Покровська, проте вони там затиснуті з півдня. Сили оборони не дають їм з цього боку охоплювати місто.

Яка ситуація біля Покровська: карта

"З півдня на Покровськ росіяни не зайдуть, бо Мирноград утримує їхню атаку. З трасою, яка веде до Покровська в бік Добропілля, також не має бути ніяких проблем. Постачання для солдатів триватимуть, але все ж ситуація складна, адже окупанти намагаються просунутись на півдні до Удачного", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Він підкреслив, що на цьому напрямку складніша ситуація в районі Курахового та Великої Новосілки.

Що відбувається поблизу Курахового: дивіться на карті

Там росіяни намагаються підійти до траси зі сторони Запоріжжя. Саме вона є основною лінією постачання для Курахівського гарнізону. Українським військовим вдається утримувати Курахівську теплоелектростанцію.

Росіяни там працюють із всіма можливими видами озброєння. Вони намагаються вибити наш гарнізон звідти. Якщо Силам оборони доведеться виходити, то окупантам вдасться вирівняти фронт по лінії Велика Новосілка – Покровськ,

– підкреслив Роман Світан.

За його словами, однозначно, треба утримувати Курахове, щоб не дати можливості росіянам з півдня зайти на Покровськ.

Він підсумував, якщо буде достатньо сил та засобів, то українським військовим вдасться утримати й Покровськ, і район Курахового, і Велику Новосілку.