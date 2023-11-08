Як залишитися в інтернеті під час блекаутів: Мінцифри показало інструкцію

Росія може знову атакувати енергетичний сектор України та спровокувати блекаут. Однак навіть у разі відключення світла українці можуть отримати доступ до інтернету.

Міністерство цифрової трансформації України створило коротку інструкцію. Вона допоможе українцям мати можливість користуватися інтернетом навіть під час довгих відключень світла.

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Що треба зробити

Всі жителі України користуються тим чи іншим інтернет-провайдером. Мінцифри радить українцям запитати в постачальників цих послуг, чи перейшли вони на технологію xPON.

xPON – це енергоощадні мережі. Завдяки цій технології користувачі можуть бути онлайн до 3 діб у разі відключення світла.

Якщо провайдер не перейшов на xPON, то тоді варто знайти найближчого провайдера, який надає такі послуги, та подати заявку на підключення. У Мінцифри зазначають, що задля прискорення цього процесу українці можуть скооперуватися з сусідами.

Після цього необхідно купити повербанк та USB/DC кабель. Вони потрібні для того, щоб заживити Wi-Fi-роутер, якщо будуть відключення світла.



Поради щодо збереження доступу до інтернету під час відключень світла / Інструкція Мінцифри

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