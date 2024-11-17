Банік відповів, як його медійність впливає на військову службу

Мстислав Банік, керівник департаменту в Мінцифрі, добровільно вступив до Збройних Сил України в лютому 2024 року, попри безстрокову бронь від мобілізації. Він відповів, чи впливає медійність на його військову службу.

Поблажок на службі Баніку через його колишню посаду не дають. Про це він розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи позначається медійність Баніка на його службі

Банік розповів, що не використовував своєї медійності для жодних привілеїв у службі. Більшість його побратимів не знали, хто він, та й не всі, з ким він вчився у Великій Британії, взагалі дізналися.

Безпосередньо на службі він також не мав ніяких привілеїв. Він не йшов у на службу, аби стати медійним обличчям якогось підрозділу. Навіть зараз не всі там знають, хто він.

У нас з командиром була абсолютно щира розмова про те, що немає значення, ким ти був у цивільному житті. Є значення, як ти можеш бути корисним, що ти можеш зробити для підрозділу вже тут. Я згоден із цим повністю,

– каже Банік.

Після навчання у Великій Британії Банік приєднався до підрозділу CODE 9.2, де нині обіймає посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних БПЛА.

Зверніть увагу! Починав Банік з базової служби – міняв батареї на дронах. Згодом став інженером по боєприпасах, їздив на бойові виходи, де споряджав дрони для виконання бойових задач. Пізніше він запропонував запустити новий напрямок по роботі з FPV-дронами, став молодшим сержантом та очолив нове відділення.

Нагадаємо, Банік розповів, як тривав процес оформлення в ТЦК. Він зміг "оформитися" за кілька годин, адже приготував необхідні документи та тести заздалегідь.