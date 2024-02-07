Це не рівень Зеленського, – в ОП висміяли інтерв'ю Карлсона з Путіним
Американський журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви. Він хоче взяти інтерв'ю у президента Росії Владіміра Путіна. За словами ексведучого американського телеканалу Fox News, його команда звернулася з проханням про інтерв'ю і до президента України Володимира Зеленського.
Та це – не рівень глави української держави. Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що цьому варто менше приділяти уваги. До слова, в Росії американського журналіста помітили 1 лютого.
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"Це – не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом. Рівень президента України зовсім інший. Це зовсім інші медіа, зовсім інші тези, зовсім інша розмова, часто відверта. А не пропагандистські речі, які робить Путін чи Карлсон", – сказав Подоляк.
Радник керівника ОПУ додав, що журналістика для Карлсона закінчилася, коли його звільнили з американського телеканалу Fox News. Це сталося унаслідок того, що він свідомо розповсюджував фейки й так приніс величезні збитки каналу.
З Путіним не може бути інтерв'ю. Путін не відповідає на питання, тому що він не живе в реальному світі. Він не розуміється на тому, що відбувається. І він просто буде продовжувати розказувати свою маячню про "народи, які не існують, які існують", про "8 років бомбили Донбас",
– наголосив Михайло Подоляк.
Так ексведучий американського телеканалу створить класичний пропагандистський продукт. Мовляв, нібито "ви не знаєте правду про війну. Росія захищалася, на неї напали".Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 20:00. Не пропустіть!
Конспірологічні теорії
Подейкують, що Такер Карлсон приїхав до Владіміра Путіна, аби нібито "передати йому послання від Дональда Трампа". Як зауважив радник керівника Офісу Президента України, у сучасному світі не потрібно жодних конспірологічних посередників, аби передати інформацію. Це можна зробити завдяки засобу зв'язку.
"Для такого, як пан Трамп, не потрібен хтось, хто приїде до Путіна і на вушко йому: "А ви знаєте, ми можемо...". Тому давайте без конспірології" – закликав Михайло Подоляк.
Такер Карлсон приїхав до Росії
- Колишній ведучий американського телеканалу Fox News прибув до Москви вранці 1 лютого. Згодом він побував у московському Великому театрі.
- Карлсон відомий підтримкою політики Дональда Трампа та різкою критикою Джо Байдена. Пропагандист має антиукраїнську риторику. До слова, у 2023-му році Вашингтон заборонив цьому журналісту брати інтерв'ю в президента Росії.
- Організація інтерв'ю з Владіміром Путіним зайняла чимало місяців. За словами колишнього ведучого американського телеканалу, він це робить для того, аби нібито "продемонструвати різні точки зору". Мовляв, він буцімто хоче пояснити американцям "реальну ситуацію в Україні', про яку вони "знають замало". Повідомляють, що інтерв'ю з очільником Кремля оприлюднять 8 лютого.
- У Євросоюзі пообіцяли відреагувати на вчинок Такера Карлсона. Проти нього можуть запровадити санкції.