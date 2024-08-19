 Білорусь – не справжній союзник Росії: якою була мета меседжів Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту. Він зачепив багато різноманітних тем пов'язаних з подіями в Україні та Росії.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що слова Лукашенка про події на території Курської області є прихованими заявами Владіміра Путіна. Кремлівському диктатору треба було подати сигнал, що він готовий до перемовин з Україною, попри його численні висловлювання для російської публіки щодо протилежного.

Дивіться також Білоруси захоплюються успіхами ЗСУ в Курській області, – опозиціонер Вячорка

Роль Лукашенка

На думку Ігоря Чаленка, самопроголошений президент Білорусі розуміє, якщо він почне виконувати абсолютно всі вказівки Путіна, то втратить свою владу. Він намагається ухилятися від кремлівського впливу.

У кожній відповіді Лукашенка під час інтерв'ю є "подвійне дно". Він нібито підтримує Путіна, але насправді ні. Я думаю, Лукашенко зараз постійно посилає певні сигнали Заходу щодо його договороздатності,

– припустив політолог.

Він нагадав, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі видав наказ про "помилування" незаконно ув'язнених у його країні. Також диктатор запровадив в односторонній позиції безвізовий режим для країн Євросоюзу.

Це варто розглядати як сигнал Лукашенка, який хоче повернути собі часткову суб'єктність, щоб показати, що він не є лялькою в руках Путіна. Білорусь – не справжній союзник Росії, як би того не хотів кремлівський диктатор,

– сказав Ігор Чаленко.