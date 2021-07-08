Арешт Коломойського та зустріч Зеленського з Путіним: інтерв'ю з секретарем РНБО Даніловим

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти декількох українських олігархів. Серед останніх, хто потрапив під приціл РНБО, бізнесмени Павло Фукс та Дмитро Фірташ. Хто наступний – питання відкрите.

Чи загрожує Коломойському арешт, коли чекати зустрічі Зеленського з Путіним та як влада планує проводити деокупацію Донбасу та Криму – дізнайтесь в другій програмі "Перші особи" на 24 каналі секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість зустріч президентів Росії та України, розповів, як ухвалюють рішення на засіданнях.

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Про санкції та Коломойського

Дуже багато запитують щодо Ігоря Коломойського. Ви не дуже хочете говорити про прізвища – коли буде документ, тоді й обговорюватимете. Але з Коломойським трохи інша історія. До нього багато запитань в Америці. Ходили чутки, що нібито готуються документи на екстрадицію Коломойського в Америку у тих справах. Чи знаєте ви щось про це? Чи приходили вам якісь такі подання в РНБО? Коли посадять Коломойського?

Коли посадять Коломойського – це точно не до нас. Ми не є орган, який саджає чи випускає. Це перша річ. Дійсно, у нас є 134 особи, громадяни України, які перебувають під санкціями США. В нас є 130 громадян, які перебувають безпосередньо під санкціями Мінфіну США. У них там трохи інша ситуація. І є 4 громадяни, які перебувають під санкціями Держдепу.

Ми на засідання РНБО дали доручення відпрацювати та з'ясувати, на підставі чого і до кого були застосовані ці санкції. До речі, цього тижня ми спільно працювали з партнерами з США щодо цих питань. На сьогодні встановлено, що зі 130 людей, які отримали санкції Мінфіну, 127 – живі і здорові. Ще 3 особи померли, Господь їх забрав до себе. Те, що стосується 127 осіб:

щодо 100 – РНБО ввела санкції;

щодо решти – ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів.

Однак ми спираємось не тільки на матеріали від партнерів. У нас дуже потужно працює розвідка та служби. Вони надають дуже багато додаткової інформації. Є окрема інформація щодо 9 осіб, які заважали у виборах в США. Це окрема ситуація. Така діяльність заважає країні. Якби ж це була приватна справа людей, але тут виходять відносини на міждержавний рівень.



Данілов розповів про санкції проти Коломойського / Фото 24 каналу

Я б не радив нікому втручатися у виборчі кампанії тих чи інших країн. Це дуже небезпечно. Ми маємо наслідки і будемо на це реагувати. Як саме – це вже після отримання всіх документів від наших служб. На засіданні РНБО будемо розглядати те чи інше питання.

Я правильно розумію, що зараз на порядку денному введення санкцій щодо Олександра Дубінського, Ігоря Коломойського та Андрія Деркача?

Ми відпрацюємо всі питання щодо тих людей, які під санкціями США.

Ці люди, яких я назвала, перебувають. Правильно?

Залишилось 27 людей з цих 127. Ми з ними додатково розбираємося.

Скільки часу вам на це треба? Коли очікувати?

Ми – не швидкий потяг чи чартери. До речі, зараз ними не всі користуються. Ми не забираємо ці речі у людей, просто на певний період вони не можуть цим користуватися. Це може бути 3 роки чи пожиттєво – залежить від рішень, які ми приймаємо.

Про санкції щодо Фукса і Фірташа

Фукс, до речі, проти якого ви ввели останні санкції, скаржиться, що не має грошей навіть SIM-карту купити. Всі активи заблоковані.

Якщо пану Фуксу потрібна SIM-карта – я можу купити, передати, якщо він вже настільки потерпає від наших санкцій.

Чи будуть додаткові санкції щодо Фірташа? Бо проти нього запровадили санкції не через монополію на газовому ринку, від якого найбільше страждає економіка.

На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця. А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як?

Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є. Він обмежений в дуже багатьох речах. Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили – ми ж не вороги України, люди мають працювати.

Про скандальні домовленості

18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення ввести санкції проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Мине час, будемо з'ясовувати, що за домовленості були в грудні 2004 року. Хто в них брав участь.

Ви будете шукати відповіді на ці питання?

Вони в нас вже є.

Коли ви нам їх презентуєте?

Всьому свій час. У нас є планова, системна, планомірна робота. Все, що обіцяв Володимир Зеленський, коли йшов на вибори – все йтиме поступово. Так, не все можна зробити одразу.

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Скільки часу вам треба?

Ви так категорично ставите питання, що я не можу. Люди чекали цього 23 роки. Я був у політиці з 1994 року, пішов у 2007 році. Не повертався, адже не бачив, куди можна повернутися. І навіть коли відбувалися події на Майдані – я був зі своїми синами. Ми щодня були там. Я був у Будинку профспілок.

Однак я не пішов до Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал), бо я його дуже добре знаю ще з 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він займатиметься. Зараз є революційний шанс для країни. Ми можемо змінити її на краще і побудувати країну нашої мрії.

Про окупацію українських територій

До речі, люди ставлять питання, де ви були, коли почалась війна. Як ви відреагували? Ви ж самі з того регіону.

Я з Луганська. Це було доволі боляче. Я можу нагадати, що в 2007 році, коли давав інтерв'ю журналісту "Української правди" Сергію Лещенку, сказав, що ми рухаємось до війни, втрати Криму. Я це казав і на депутатській фракції, до якої входив. Не треба було бути гуру, щоб розуміти, що в нас будуть проблеми в Донецькій та Луганській області. Треба було просто аналізувати, що відбувалося.

На жаль, я не міг достукатись ні до кого для того, щоб вони зрозуміли глибину усіх процесів. Я вже перебував в Києві, мені було доволі боляче за усім цим спостерігати. Початок цієї агресії – це не питання одного дня. Росіяни заздалегідь робили закладки, вони інсталювали сюди своїх людей у великій кількості. Вони цим питанням займалися.



Данілов: "Початок агресії – це не питання одного дня" / Фото 24 каналу

Це питання їхніх імперських амбіцій, щоб повернути нас до себе. Ми пройшли певний рубікон і це зробити вже буде неможливо. Я допомагав фронту як міг, але я не людина, яка одразу робить селфі і говорить щось. У мене була спроба спілкуватися з паном Тукою (ексголова Луганської ОДА – 24 канал), коли його призначили, але в нього чи бажання не було, чи я не знаю що. Я кілька разів намагався достукатися.

На жаль, через питання боротьби з корупцією дуже часто питання війни відходить на другий план, хоча це надважливо. Наскільки частко ви повертаєтесь до цього питання на РНБО? У якій стадії зараз це з огляду на те, що Америка може стати учасником процесу перемовин по Донбасу і нові спроби Зеленського і Путіна домовитись. Чи змінюється щось тут?

На другий план воно не відходить. Кожного ранку о 6:00 – 6:15 я отримую звіт про добу, що минула про те, що сталось у нас на фронті. Такий самий звіт отримує президент України та інші високопосадовці. Це щоденна робота, щоденна ситуація. Ми не знімаємо з порядку денного це питання. Воно вирішується і на засіданні.

Не тільки в ситуації в Донецькій та Луганській областях, він (Зеленський – 24 канал) доволі часто там буває. Він об'їхав майже всю лінію фронту. І я можу сказати, що те, що відбувалося на початку його каденції і те, що є зараз – це зовсім інші зустрічі. Від початку наші військові, відверто, обережно ставилися. Зараз це зовсім інші стосунки, коли верховний головнокомандувач приїжджає до свого війська, вітає їх. Вони сьогодні вже його чекають.

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У нас рішення, але є під грифом "Т", якщо вони розглядаються на засіданнях РНБО. Крім того, я нагадаю, у нас була поїздка по Херсонській області і ми дивились, наскільки той край є захищеним. Після того було доручення президента і місяць готувалося закрите засідання Ради нацбезпеки і оборони. Це те, що стосується Одеської, Миколаївської, Запорізької і Херсонської областей. Це рішення пройшло, воно було прийняте.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

На вашу думку, наскільки там вибухонебезпечна ситуація?

Сьогодні, маючи такого сусіда, воно може з'явитися будь-де. У нас доволі складна ситуація, тому що вони зараз перебувають на перехідному періоді влади. У вересні у них там мають відбутися вибори. У них там доволі така непроста ситуація. Якщо ви дивилися останню "пряму лінію" Путіна з російським народом, то можу сказати, що це найгірше, що я бачив за останні часи від Путіна.

В плані риторики? Чи Путін погано виглядає?

І в плані риторики. Він вже і роздратований. Він вже згадав, що мокша, є такий народ, і українці – що ми однакові. Я перепрошую, де мокша, а де ми. Це взагалі таке собі порівняння.

Дивіться, ми не були в 2014 році готові до наступу з боку Росії. Пам'ятаєте те засідання РНБО, де всі сиділи і не могли прийняти рішення, як нам реагувати на напад з Криму. Чи готові ми зараз, якщо щось таке станеться?

Чому ми не були готові? Все дуже просто. Свого часу, коли заходила доволі потужна Російська Федерація, міністр оборони України був громадянином Росії. Тому ми нині до громадянства дуже обережно ставимось і кажемо, що це треба припиняти. І якщо людина має громадянство РФ, у нас є певне занепокоєння, щоби він не працював на ті чи інші органи.

Міністр оборони Дмитро Саламатін отримав громадянство України лише 6 грудня 2005 року. На посаді працював до 2012 року.

І коли ми приймаємо ті чи інші речі, відповідні рішення (до речі, це один із аргументів, які нам надає відповідні наші закриті служби) і який стосунок хто має, коли дехто починає по телебаченню там щось розпатякувати, що він такий-сякий – то він такий. Ми це знаємо достеменно. І не тільки він.

Повертаючись, міністр оборони – громадянин РФ, голова Служби безпеки – громадянин РФ, Укроборонпром повністю під (контролем – 24 канал) РФ. Тобто, інсталяція російських громадян – розвідників, співробітників головних управлінь і відповідних відомств з Росії просто була шаленою. І вони знищували тут все, що тільки можна. Звичайно, ми не були готові. На жаль.

Зараз ми готові?

Зараз у нас зовсім по-іншому.

До всього?

До всього взагалі готуватися не можна. Знаєте, зараз ідуть такі доволі складні процеси, крім медичних. Чи можемо ми до них бути готовими? Звичайно, це доволі складна річ. До всього підготуватися неможливо. Але до основних викликів, до тих, які ми можемо оцінити – готові.

До нового наступу Росії ми готові?

Дивіться, треба бути відвертими, щодо технологічного забезпечення – росіяни останні роки вкладали шалені гроші у свої війська, тому що іншого у них немає. В них єдина доктрина, що вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога.

У нас сьогодні зовсім інша армія, зовсім інші озброєння.

Чи є проблеми? Звичайно, є. Але у нас сьогодні з'явилися справжні партнери. Я акцентую на слові "справжні". У нас є країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати, Велика Британія – це партнери, які нас дійсно підтримують.

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Про деокупацію Донбасу

Чи існує у нас план "Б" щодо до Донбасу? І що це таке, якщо він є?

Я можу сказати, що це не тільки план "Б". Це і не тільки те, що стосується Донецької і Луганської областей. Мені не подобається словосполучення Донбас, я неодноразово це казав. Це географічна назва, починаючи від Донецька у Ростовській області і закінчуючи у Дніпропетровській області. Я дуже обережно до цього ставлюсь.

Ви пам'ятаєте, що у грудні 2019 року, коли в Парижі була зустріч, в нас було засідання РНБО. 5 варіантів ми розглядали, 5 варіантів були затверджені. Зараз ми працюємо за першим варіантом – варіантом політико-дипломатичного шляху у вирішенні цього важкого, складного питання. Але якщо ми будемо бачити, що він не спрацьовує, тоді будуть інші плани.

Так само, коли нам закидають по рішеннях РНБО, по тих чи інших питаннях. Питають чи є там. Повірте, у Володимира Олександровича там повний алфавіт.

Якщо треба буде дійти до "Я", то ми й до "Я" дійдемо.

Ви давно з ним спілкуєтесь. Чи змінилось його ставлення до цього? Він колись казав, що з Путіним можна поговорити і домовитись. Чи зникли в нього такі ілюзії?

Це в нього треба питати насамперед. Я можу сказати, що ви, не тільки, бачите, що Володимир Олександрович вже по-іншому починає (ставитись – 24 канал).

Він досить різкий зараз.

Був певний час, ми домовились, з ними домовились, що ми беремо певний проміжок часу. Це була публічна позиція, що протягом року ми маємо зробити певні речі, для того, щоб домовитись мирним шляхом, закінчити ті всі процеси. Ті зобов'язання, які брав на себе президент, українська група (делегатів – 24 канал), яка перебувала на чолі з українським президентом у Парижі, ми виконали всі. Воно навіть політично було нам так не зовсім вигідно.

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Ми розуміли, що не все суспільство це підтримає. Ми все виконали. Російська сторона не виконала нічого. Тому на сьогоднішній день є вже трошки інша ситуація. Але ніхто не каже, що з Путіним не треба спілкуватись. Може й треба зустрітись, для того, щоб чітко зрозуміти…

Навіть після того, як Путін сказав про Зеленського: "Про що з ним говорити"? Назвав маріонеткою Вашингтону?

Дивіться, це ж політика.

Зустріч після того можлива взагалі?

Путін доволі роздратований. Останнє (виступ – 24 канал) його можна розглядати. Згадував те, що не згадують, багато таких речей. Це окрема розмова.

Чесно, я впевнений, що Російська Федерація не може витримувати той стан, в якому вона є. Вона розвалиться. Вони кажуть про єдиний народ. Скажімо, чеченський народ – які вони росіяни? Це окремий народ, який буде (окремо існувати – 24 канал). Ічкерія буде існувати за наших часів. Або Татарстан.



Зеленський змінив ставлення до Росії / Фото Офісу Президента

Ви думаєте буде зустріч Путіна і Зеленського?

Це залежить від багатьох факторів. Я більше вважаю так, ніж ні. Це дуже важливо для того, щоб приймати подальші кроки. Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити.

Про паспортизацію ОРДЛО

Як ви оцінюєте масову роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі і наскільки це може бути важливою загрозою? Чи якось ми на це реагуємо?

На території Донецької і Луганської областей на сьогодні 630, я наполягаю на цій цифрі, тисяч паспортів роздано і подана заява з боку тих людей, які там мешкають. Тому що сьогодні фактично це гетто. Там вони загородили їх. З одного боку, вони тримають кордон, з іншого – вони зробили собі кордон, як концтабір зробила собі Росія для мешканців Донецької і Луганської області.



Данілов порівняв російську владу з фашистською Німеччиною / Фото "РБК-Україна"

Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення. На превеликий жаль, ми не можемо на це впливати безпосередньо напряму. Але якщо ми дивитимемось ті мінські угоди, на які вони всі посилаються, то там немає такого, що Росія має видавати "аусвайси" мешканцям Донецької і Луганської областей. І коли кажуть: "Давайте, виконуйте", то давайте. Ви ж не виконуєте навіть ту домовленість, яка записана. Ба більше, ви ще гірше робите, коли починаєте такий процес.

Ми якось реагуватимемо на це?

А як ви пропонуєте, щоб ми на це реагували? Вони кажуть, що треба проводити вибори. Тоді у мене запитання – а хто обиратиме? Він, громадянин країни, якої буде вважатися, коли він йтиме на вибори за українськими законами. Тоді йому треба здати цей "аусвайс" і сказати: "Я громадянин України". Тоді так.

Для цього це робить Путін? Ще раз наголошу – додатково собі взяти 500 тисяч голосів на виборах в Держдуму, яка буде у вересні, це їхнє таке собі використання. Тоді в мене запитання – де ж це суспільство, яке постійно розповідає, що ми не зовсім чемно поводимось щодо якихось питань Євросоюзу?

Що ми потім робитимемо з цими людьми?

Нічого. Хто матиме бажання здати ці паспорти – здадуть. Зворотний процес буде обов'язково. Не було в історії жодного разу, щоб не було зворотного процесу. Він обов'язково буде. Така природа.

Про санкції проти контрабандистів

Двох питань, які ми з вами ще не торкнулись, які ухвалили на РНБО, це санкції проти контрабандистів і "злодіїв в законі". Щодо них є запитання. Наприклад, 100 митників, яких відсторонили внаслідок рішення РНБО, вже повернулися до роботи.

Не плутаймо рішення РНБО і доручення, які дають РНБО. Це юридично 2 зовсім різні інституції. У нас є рішення, яке стосується контрабандистів. У нас є рішення про "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

У нас був лист міністра внутрішніх справ Авакова. Він сказав, що на їхній погляд, є люди, які беруть, безпосередньо брали участь у процесах, пов'язаних зі співпрацею саме з цими контрабандистами. Це не було рішення, було доручення провести перевірку цих осіб. Цю перевірку провели. Ті люди…

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Тобто ви дали доручення Держмитниці?

Ті люди, які проводили перевірку, не знайшли в їхніх діях жодних непорозумінь. Але вони навіть не очікували, що з 1 числа цього місяця (липня – 24 канал) буде інша перевірка кожної особи.

Поліграф?

Не тільки поліграф. Після цього ми бачитимемо, хто був правий. Всі рішення, які ми ухвалюємо, всі доручення, які ми даємо, є на контролі. І такого, щоб ми схибили перед суспільством – ми не можемо це собі допустити.

Щодо кримінальних авторитетів було запитання про те, що в списку опинились добровольці? Як так сталось? Чи це питання переглядатимуть?

По-перше, щодо "опинилися добровольці тощо" – треба дуже уважно, ретельно розбиратись у цьому питанні. Деякі органи кажуть, хтось когось бачив, хтось когось не бачив. Це питання на крайньому засіданні РНБО було. Було 3 особи, щодо яких було звернення і ухвалили рішення додатково перевірити ті 3 особи з того великого переліку, який є.

Щойно закінчиться ця перевірка – ми так само проінформуємо суспільство. Один із тих людей, за тими документами, які є, брав участь безпосередньо у пограбування ювелірного магазину в Києві, де вбили охоронця. Треба розуміти. Навіть участь у бойових діях не дає право індульгенції скоїти злочини після цього. Якщо ви їх скоїли – маєте за це відповідати.

Про політичні амбіції

Це правда, що ви президенту запропонували такий радикальний спосіб розв'язання питань, як РНБО і санкції?

А наступне запитання яке у вас?

А наступні запитання поставили вам глядачі. І вони діаметрально протилежні. Одне, що ви "плюєте на закон і куди ви тікатимете, коли все це закінчиться". А інше – "чи приймете ви пропозицію стати головою МВС чи прем'єр-міністром, якщо така пролунає". Додатково до цього – "в мене таке враження, що Данілов думає йти у президенти". Так це чи ні?

Іти у президенти – мало хто розуміє, наскільки це складна, важка і відповідальна робота. Якщо вважають, що там якийсь "мед" зранку до вечора – ці люди глибоко помиляються. Я набагато досвідченіша людина, щоб сказати, що в мене таких планів немає. В мене вистачає роботи на тій посаді зараз, яку мені доручив Володимир Олександрович. І цієї роботи дуже-дуже-дуже багато. Це відповідь на ваше запитання.

А якби вам запропонували стати міністром внутрішніх справ. Ви б погодились?

Я вам відповів на запитання, які ви мені поставили.