Мета – знищити економіку Білорусі, щоб люди йшли на голодні протести, – Протасевич

Роман Протасевич з'явився на білоруському ТБ із сумнівним виглядом і суперечливими тезами. Він заявив, що протести у Білорусі влітку 2020 року мали на меті крах економіки Білорусі.

За словами Протасевича, на які його наштовхнув пропагандистський журналіст, лідерка протестів Тихановська прекрасно розуміла кінцевий результат подій. Начебто люди мали б вийти від голоду на вулиці.

Зверніть увагу Білоруські пропагандисти анонсували інтерв'ю з Протасевичем: що з ним не так

"Люди мають вийти на голодні бунти"

Після реакції Лукашенка на протести, їхнє силове придушення і затримання активістів, Європейський Союз і США ввели санкції. Це було однією з цілей протесту, розповів Протасевич. Начебто економічні обмеження затиснули простих білоруських громадян і вони б мали вийти на бунт.

Санкції потрібно для того, щоб економіка Білорусі зруйнувалася якомога швидше. І якщо зазнає краху економіка, люди вийдуть на протести для того, щоб… ну, це будуть голодні бунти. І це по суті і є однією із цілей економічних санкцій,

– заявив Протасевич.

На запитання пропагандистського ведучого, чи "Тихановська розуміє, що люди будуть голодати, щоб вирішити її питання", Протасевич відповів, що "більш ніж впевнений".

Зверніть увагу! Вигляд, який Протасевич має у кадрі, може свідчити про те, що інтерв'ю він давав під тиском. У нього спухле обличчя – ймовірно, через побиття. Помітно, що у хлопця тремтить голос.

Інтерв'ю Протасевича пропагандистам