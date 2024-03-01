Повернувся до США і висміює Путіна: що криється за поведінкою Такера Карлсона

Такер Карлсон під час інтерв'ю з Владіміром Путіним слухняно витримав розлогий псевдоісторичний екскурс очільника Кремля. Проте Карлсон не зупинив його та взагалі не поставив Путіну жодного гострого питання.

Проте після інтерв'ю, повернувшись до Сполучених Штатів, Карлсон почав глузувати з Путіна. Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що таке "прозріння" наступає в окремих путінофілів.

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Завдання Карлсона

Зараз ці путінофіли за крок від того, щоб визнати, що була гібридна війна, і що вона триває не з 2022 року, а з 2014-го. Через два роки вже гарячої фази війни вони прийдуть до висновку, що це був не спровокований напад на територію України.

Навіть ці консерватори-путінофіли вже на шляху до одужання,

– підкреслив дипломат.

Поведінка, яку обрав Карлсон, називається "тактикою стратегічної невизначеності". Для того, щоб збільшити собі маневр, на думку Осипенко, в одному місці він каже одне, а приїхавши в інше, – говорить теж інше. При будь-якій зміні геополітичної конфігурації можна використовувати цей вільний маневр або в один, або в інший спосіб.

Насправді Такер Карлсон виконує завдання Дональда Трампа, надавши трибуну Путіну. Карлсон "відмивав" його перед тим, як посадити його за стіл з поважними, порядними людьми. Тому що Путіна сприймають як того, у кого руки по лікоть у крові,

– наголосив експерт-міжнародник.

Путін висловив свої думки і представ не таким демоном, яким його вважає більшість на Заході. В цьому було завдання Карлсона. Однак те, що він зараз він почав висміювати окремі наративи, які висловив в інтерв'ю Путін, це тактика журналіста.

"Це все вкладається в тактику спілкування Трампа з Путіним чи в координацію їхніх дій. Зараз ще один путінофіл – Віктор Орбан готується зустрітися з Трампом. "Посильні" їздять регулярно, і Кремль з Трампом координують свої дії. Вони ведуть все до того, щоб підготувати ситуацію. Якщо Трамп сяде у президентське крісло, щоб він легким рухом руки розв'язав складні геополітичні проблеми – з Іраном, Росією, Китаєм", – припустив Руслан Осипенко.

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: важливе

Американський журналіст поспілкувався з очільником Кремля та показав двогодинне інтерв'ю з ним. Майже пів години Путін розповідав вигадану історію, намагаючись виправдати агресію Росії проти України.

Також він повторив тезис про те, що буцімто "України не існувало", а, мовляв, слово "українець" спочатку "не означало окрему етнічну групу", а "лише вказувало на те, що людина живе на околиці держави", тобто "біля краю".

Журналісти The Wall Street Journal проаналізували інтерв'ю Путін і дійшли висновку, що вторгнення Росії у 2014 році в Україну, окупація Криму, а потім і повномасштабна війна, яку розпочалась у 2022-му, є наслідками того, що очільник Кремля вважає Україну "штучною державою".

Як зазначили у виданні, той факт, що сьогодні Київ є столицею України, руйнує уявлення Росії як про "справжню спадкоємицю слави Київської Русі". Саме це нібито надає Москві історичне право на всі землі, якими колись правили київські князі.