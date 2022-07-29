Куди наступатимуть окупанти та як ЗСУ змусили їх змінити тактику: інтерв'ю із Сергієм Кривоносом

ЗСУ вже звільнили три села на Херсонщині та активно готуються до контрнаступу, через це окупанти змінили свою тактику. Героїчність українських захисників змушує ворога змінювати плани та готувати нові напрямки для штурму.

російські загарбники не відмовились від ідеї захоплення якомога більших територій. Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос. Він також пояснив, що росіяни намагатимуться просуватись на двох операційних напрямках.

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Вимоги до контрнасупу ЗСУ

Як зазначив генерал Кривонос, щоб контрнаступ не перетворився на "м'ясорубку" й був успішним в умовах сучасної війни ми мусимо дотриматись декількох вимог:

ворог мусить "видихнутись", його потрібно зупинити;

маємо відрізати систему підходів резервів агресора;

створити перевагу над ворогом на певній ділянці, зокрема над його системами вогневого ураження.

Якою є нова тактика загарбників

Сергій Кривонос генерал Збройних Сил України Хоча артилерійських засобів у них достатньо, снарядів теж, ми завдяки активному використанню HIMARS змусили їх змінити тактику. Вони це зараз зробили й віднесли системи логістичного забезпечення подалі від лінії фронті.

Це впливає на їхню реакцію на певні загрози – вона стала повільнішою. Однак це не означає, що вони повністю втратили свої спроможності.

"Не забуваймо, що у них ще досить потужна авіація, ракетні війська й артилерія. Вони це можуть в комплексі застосовувати, щоб протидіяти нашому контрнаступу", – зазначив Кривонос.

Напрямки можливого наступу росіян

За словами генерала, у росіян ще є два основних напрямки для наступу:

В першу чергу, це наступ на Запоріжжя . Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити.

. Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити. "А другий напрямок – це харківсько-слов’янський напрямок, де вони також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ", – сказав генерал ЗСУ.

Як зазначає Сергій Кривонос, хоч окупанти зараз оголосили про оперативну павзу, це не означає, що вони припинять нові спроби наступу. І потрібно бути до цього готовим, адже росіяни змінили тактику ведення бойових дій.

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Як пояснив генерал, ворог ще має потужну систему протиповітряної оборони. Тому запустити ракети – це не проблема.

Головна полягає в тому, що вони, насамперед, мусять долетіти. Для того, щоб ми впевнено вражали кораблі ворога, ми мусимо надійно "подавити" їхню систему ППО,

– каже Кривонос.

За його словами, саме так і було з крейсером "Москва", коли завдяки правильному використанню "Байрактарів" ми знищили системи радіолокаційного виявлення ракет. Після того наш "Нептун" спокійно влучив у борт корабля, тож він швидко затонув.

Повна розмова із генералом Кривоносом: дивіться відео