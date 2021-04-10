У нас є місяць, щоб підготуватись, – інтерв'ю з Сергієм Кривоносом про загострення на Донбасі

Україна та Захід занепокоєні діями Росії, яка стягує військо та техніку до кордону. Заговорили навіть про ймовірну повномасштабну війну. Сергій Кривонос вважає, що в України є приблизно місяць, щоб підготуватись, адже необхідно бути готовими до будь-якої ситуації.

Чи справді Росія наважиться піти у наступ – можна лише здогадуватись. Генерал Збройних сил України та ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони розповів про свої припущення та сказав, як готуватись Україні.

Цікаво Росія хоче короткої перемоги, – Кривонос назвав міста України, які цікавлять Путіна

Про Порошенка та Зеленського

Яке ваше ставлення до Петра Порошенка та Володимира Зеленського, як до головнокомандувачів? Не політична оцінка, а військова.

Порівнювати 2 президентів як військових, можливо, не зовсім коректно, але ситуація, в якій був Порошенко і та, в якій наразі перебуває Зеленський – не збігаються по напруженню. Порівнювати 2014 – 2015 роки та сьогодення важко.

На жаль, якраз цей (2021 рік – 24 канал) показав неспроможність багатьох державних керівників щодо організації боротьби з коронавірусом. Це якраз та лінія, яка підкреслила – професійно діють керівники, чи ні. Питання полягає в тому, що люди, які призначені, часто не мають досвіду і не розуміють тих правил гри, які треба визначати. Якраз відсутність досвіду і визначається неспроможністю приймати вчасно правильне рішення, аналізувати ситуацію, оцінювати, як можна все вирішити.



Кривонос порівняв Порошенка та Зеленського / Фото EPA

За діями я бачу, що правильних висновків не роблять. Навіть те, наскільки зараз зменшено роль академії при Президентові України, її взагалі переводять з-під підпорядкування Офісу Президента. У моєму розумінні це якраз Офіс, який має "кувати" ті кадри, що повинні працювати на рівні і міністерств, і областей, і районів.

Це якраз та альма-матер, де визначаються загальні правила гри на рівні держави – незалежно, чи це медики, які керують процесом на рівні Міністерства охорони здоров'я, чи це військові, які по закінченні служби йдуть працювати в державні органи влади. Якщо немає системи і правил, якщо ми не готуємо ці команди, то я розумію, що надалі будуть провали.

Можна просто зайти на сайт Офісу Президента, ввести "голови обласних адміністрацій" і витратити принаймні пів години часу для того, щоб подивитися на освіту та попередній досвід цих людей. В багатьох випадках це викликає запитання:

Хто займається кадровою політикою щодо підбору цих людей?

За якими критеріями підбирають держкерівників?

Інтерв'ю з Сергієм Кривоносом у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Про скандал з висловом нардепки "валити з країни"

Хочеться пригадати звіт Руслана Хомчака у Раді. Чи бачили ви повідомлення, яке писала одна зі "слуг народу", про те, що потрібно "валить из этой страны"? Що думаєте з цього приводу?

Якраз виступ головнокомандувача генерала-полковника Хомчака в той день показав, яким у Верховній Раді є ставлення до національної безпеки. Його, як главкома, заслуховували до 15 хвилин, а от питання підпалу дверей в Офісі Президента обговорювали півтори години. Порівняймо важливість і пріоритетність цих завдань.

До теми Треба валити з країни, – "слуга" Колісник переписувалась під час виступу Хомчака в Раді

Або народні депутати не були готові ставити професійні питання, що стосуються нацбезпеки та оборони, або їх це не цікавить.

На вашу думку, чому закон про колаборантів ще досі не проголосований в Україні?

По-перше, я б більше конкретизував питання, воно не тільки про колаборантів, тут 2 поняття: колабораціонізм і сепаратизм. Це треба розділяти.

По-друге, те, що він потрібен давно, однозначно, підтримую. Однак питання в тому, чи люди, які повинні голосувати, розуміють важливість цього і небезпеку, яку несе в собі питання покривання колабораціонізму. Мабуть, якраз цей законопроєкт чітко визначив би, хто за Україну, а хто проти.

Про загострення на Донбасі

Лише за останній час загинули 10 українських військових, й це при так званому режимі припинення вогню. Зібрати радників ТКГ не вдається, а Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки". Що далі?

Далі буде підійматись градус напруги, тиск на політичне керівництво України та продовження чергового етапу інформаційно-психологічної операції, направленої на дискредитацію України на політичній арені.

Що відомо про загострення на Донбасі? 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Зазначимо, що напередодні відбулось загострення під Шумами, де 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Зазначимо, що напередодні відбулось загострення під Шумами, де загинули 4 українські бійці . Насторожило Україну також те, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Після цього почали обговорювати ймовірну повномасштабну війну.

Будуть намагатися показати нашу неспроможність та неорганізованість і те, що якраз ми нібито провокуємо і виступаємо за продовження війни на території Донецької та Луганської областей.

Останній тиждень бойовики облаштовують нові позиції біля донецького аеропорту, Росія перекинула на кордон з Україною "Іскандери", також вони облаштували там польовий табір. Ймовірно, це укріплення позицій відбулось після наших заяв про вступ в НАТО. Чого очікувати далі?

Не треба чекати. Мені, як військовому, чітко зрозуміло, що треба робити у цій ситуації з урахуванням того, що ми такий етап проходили в 2014 році – з мого погляду, поїздка на фронт є дуже важливою, підтримка верховним головнокомандувачем наших бійців – це дуже добре.

Володимир Зеленський прибув на передову 8 квітня після загострення. Він заявив, що хоче підняти бойовий дух українських воїнів.

Однак треба відійти від тактичної підтримки безпосередньо тих, хто воює на одній з ділянок фронту, а значно ширше підійти до того, щоб згадати – безпека країни є одним з конституційних обов'язків президента. Треба застосувати такі заходи.

Організувати величезну кількість заходів, які змогли б підготувати нас до можливої агресії Росії: і населення, і ті функціональні структури, які відповідають за наші дії, аби утримати державу в нормальному існуванні.

і населення, і ті функціональні структури, які відповідають за наші дії, аби утримати державу в нормальному існуванні. Потрібно провести тренування обласних збройних пунктів , що стосується проведення мобілізації, якщо вона буде. Особливо адміністрацій районів та областей, що стосується дій у разі загострення ситуацій і можливих авіаційних та артилерійських ударів по нашій територій.

, що стосується проведення мобілізації, якщо вона буде. Особливо адміністрацій районів та областей, що стосується дій у разі загострення ситуацій і можливих авіаційних та артилерійських ударів по нашій територій. Перевірити готовність бомбосховищ по всій території України , аби чітко пояснити, де і що перебуває, аби не було паніки.

, аби чітко пояснити, де і що перебуває, аби не було паніки. Найголовніше – самим собі дати відповідь, чи готові ми.

Так, ми готові, але з урахуванням того, що кордон з Росією досить великий, ми повинні чітко зрозуміти, що маємо бути готові до будь-якої ситуації. У нас є приблизно місяць, щоб підготуватись до цього. Тому що за нашими прогнозами, якщо буде загострення ситуації – це якраз буде на першу половину травня, тому час є.

Найголовніше зараз – не очікувати, не схрещувати пальці, а якраз чітко вказати, що робити. У масштабах держави потрібно чітко поділити, хто і що робить, а також побачити, де у нас слабкі місця.



Кривонос у програмі "Перехресний допит" / Фото 24 канал

Як ви думаєте, якщо Росія наважиться вдарити по Україні? Звідки це станеться?

Згадаймо, скільки за попередні 8 років росіяни опрацьовували питання, що стосуються проведення навчань вздовж наших кордонів. У них є варіанти дій з будь-якої точки наших кордонів з Росією.

• Перший варіант. Вони намагатимуться розхитати ситуацію всередині країни, щоб провести дестабілізацію. Їх цікавлять ті міста, які є критично важливими:

Одеса;

Миколаїв;

Маріуполь;

Мелітополь;

Запоріжжя;

Харків.

Якраз ті міста, де розташована нормальна та розвинена структура аеродромів, де в разі успіху вони зможуть посадити свої літаки і гелікоптери, які потім розкажуть, що це захоплення українських Збройних сил повстанцями і це не техніка.

• Другий варіант. Та кількість сил і засобів морського десанту, яка зараз проводить накопичення в районі Новоросійську та Севастополя, надалі в будь-який момент може бути висунута на тих ділянках, які призначені для ведення успішних десантів.

• Третій варіант – зі сторони Донбасу. Ескалація конфлікту, відволікання всіх сил і засобів, які у нас є, а потім удар по ділянках, де у нас пусто. Зокрема, такі області:

Харківська;

Чернігівська;

Сумська.

Варіантів багато, ми не зможемо однією долонею накрити ту велику країну, яку нам треба захищати. Треба бути готовими до будь-яких дій і не панікувати. Росіянам потрібна коротка перемога, тому що економічно та політично затягувати цей процес вони не зможуть.

Їхнє завдання – змусити політичне керівництво України піти на поступки і виправдати ці дії перед світовим суспільством.

Про оцінку Зеленському

До початку програми ми говорили про те, чим схожі і чим різні 2 президенти: Петро Порошенко і Володимир Зеленський. У цій ситуації ми можемо їх порівняти?

Можемо. Якщо буде загострення, це якраз і покаже спроможність Зеленського до виконання своїх функціональних обов'язків як верховного головнокомандувача.

Що ще має робити зараз президент?

Насамперед він має активізувати свою роботу щодо міжнародної підтримки.

Байден зателефонував.

Байден зателефонував – це добре, але не тільки Байден є нашим стратегічним партнером. Є ще Канада, Велика Британія, Польща, Литва, Японія. З усіма ними треба проводити роботу щодо підтримки.

Подія трапилась 2 квітня. Тоді президент США Політики обговорили військову активність кордоні з Україною, а також боротьбу з корупцією.

По чому ми робитимемо висновки, чи справився президент Зеленський? Не допустив воєнних дій чи спрацював на випередження?

Час покаже. Найголовніше, не хотілося б, щоб дії або можливі помилки президента були пов'язані потім з великими людськими втратами.

Рік тому, коли ви ще були заступником секретаря РНБО, ви говорили, що президент Зеленський багато навчився і зрозумів, особливо у питаннях національної безпеки. Після того, як вас звільнили з РНБО, ви так само вважаєте, що Володимир Зеленський швидко вчиться і розуміється в питаннях національної безпеки?

Питання є не зовсім коректним, поки я є чинним військовослужбовцем. Якщо порівняти Володимира Зеленського 2 роки тому і зараз – звичайно, він багато навчився і досягнув. Формує точки зору і спроможність президента до ухвалення рішень його оточення.

До оточення президента у мене набагато більше питань, ніж до самого президента. Практичний досвід у тих, хто підказує, є? Де вони були з 2014 по 2019 роки і який життєвий службовий досвід вони мають?



Кривонос дав оцінку роботі Зеленського / Фото 24 канал

У вас так само було дуже багато питань до оточення президента Петра Порошенка. Тобто виходить як у відомій російській приказці "Цар – добрий, бояри – погані".

Тому що "свита править королем". Абсолютно правильно. Питання полягає в тому, що дуже часто президент не в змозі вдатися у всі питання, тому йому формують точку зору. На жаль, у нас президентами не народжуються, ними стають.

Той службовий досвід, який є у попереднього і чинного президентів, відрізняється. Наприклад, Порошенко мав однозначно більший досвід роботи у владі перед тим, як стати президентом: і політичний, і адміністративний. Важко порівнювати.

Питання залишилися як і до попереднього президента, так і до цього. Нам треба змінювати систему підходу і підготовки кадрів, які формують політику держави.

Про вступ у НАТО

В Офісі Президента ходять чутки, що Україна запропонувала НАТО розмістити свої бази на наших територіях. Це може "зіграти нам на руку" чи навпаки?

Це питання неодноразово підіймалось, коли я ще був заступником секретаря Ради нацбезпеки. Ми пропонували такий варіант – внесення змін до Конституції або розміщення контингенту країн НАТО у нашій країні під виглядом постійних навчань і тренувань. Це не є навіть порушенням Конституції.

Коли писали Конституцію у 1996 році, ніхто не міг подумати, що Росія буде агресором щодо України. Тому це не є 100% догма, якої потрібно дотримуватись. Якщо ситуація змінилась – мабуть, потрібно і змінювати підходи щодо змін у Конституції. Це обов'язково.

Розміщення військових баз на території України – якраз те, що непокоїть насамперед Росію. Вона б не хотіла мати все ближче біля своїх кордонів бази НАТО.

Що відомо про вступ України в НАТО? Україна прагне стати членом НАТО, однак для цього повинна виконати певні зобов'язання. В Альянсі після загострення на Донбасі запевнили, що підтримують територіальну цілісність та незалежність України та засуджують дії Росії.



Водночас Росія незадоволена ймовірним вступом України до Альянсу. Там навіть Україна прагне стати членом НАТО, однак для цього повинна виконати певні зобов'язання. В Альянсі після загострення на Донбасі запевнили, що підтримують територіальну цілісність та незалежність України та засуджують дії Росії.Водночас Росія незадоволена ймовірним вступом України до Альянсу. Там навіть вирішили пригрозити . Сказали, що у такому разі ситуація на Донбасі стане тільки гіршою.

Про Арестовича

Ви були одним з тих, хто критикував появу Сергія Сивохо і Олексія Арестовича в Офісі Президента. Цікаво те, як людина швидко може змінювати думку. Як все працює і чи правильно ми рухаємось?

Щодо того, чи правильно ми рухаємось, покаже час. Поки руху немає, є топтання на місці. Щодо Арестовича – це чудовий маніпулятор, який вміє чудово відмовлятися від своїх попередніх точок зору і, найголовніше, своїм показовим спокоєм подобатися людям.

Це добре, але з точки зору професійності оцінювати його як експерта буде смішно. Це завелика честь для нього.

Варто знати Пішов на х*й, – Арестович відреагував хамством на вимогу писати українською мовою

Про санкції РНБО

Поговорімо про секретаря РНБО Олексія Данілова. З ним у вас теж, м'яко кажучи, не склались стосунки. Після того, як вас звільнили з РНБО, Данілов ініціював і зміг "протиснути" через Раду важливі рішення щодо санкцій, зокрема щодо Медведчука та його оточення. Як ви оціните такий крок, який не стався за вашого перебування в РНБО?

Слухаючи вас, ви мене звинувачуєте в тому, що саме я заважав Данілову працювати.

По-перше, нагадаю, що тоді Данілов був секретарем, а я – його заступником . Я у жодний спосіб не міг впливати на його роботу.

. Я у жодний спосіб не міг впливати на його роботу. По-друге, я поставлю зустрічне питання – чи завжди юридично правильно запроваджувати санкції? Чи все-таки потрібно відкривати кримінальне провадження і зовсім іншими силовими структурами? Те, що канали "прикрили" – це чудово. Однак що далі?

Використовуючи Раду нацбезпеки і оборони лише як пожежну команду, яка "тушить багаття", від того інша система не працює. Ставлю запитання – де тоді робота Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ? Де робота інших міністерств і відомств, які якраз і відповідають за національну безпеку і оборону.

Санкції – це добре, але надалі вони можуть повернутись проти нас.

Це не залякування. Потрібно чітко розуміти, що в очах святого суспільства санкції проти власних громадян – не є юридично правильним кроком. Проти власних громадян повинне бути кримінальне провадження, які потім повинні доходити до судів.



Що відомо про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу

Це дуже схоже на риторику Петра Порошенка, який сказав, що санкції – це прекрасно, але де ж посадки? Всі патріоти України хотіли б побачити проросійських колаборантів за ґратами, але в часи Порошенка, навіть коли ви були в РНБО, Рада навіть рішення по санкціях не схвалювала.

Про яких колаборантів ви говорите? Ті, які перебувають на нашій території, не є колаборантами, вони є сепаратистами. Бо колабораціонізм якраз стосується співпраці з окупантами на окупованій території.

Почнімо не згадувати минуле, а займатись нашим майбутнім. Що потрібно робити у майбутньому, щоб покращити ситуацію?

Оксана Марченко, завод якої постачає паливо для танків Росії, вона колаборантка?

Ні, вона не може бути колаборанткою. Вона ж перебуває на нашій території.

А завод?

Це інше запитання. Говорімо юридично, якщо ми "влазимо" у такі питання. Колаборанти – це ті, хто працює з окупаційними військами на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Натрапила на таку інформацію, що у 2014 році, коли ухвалювали закон про санкції, Арсен Яценюк говорив, що його (закон – 24 канал) не можуть застосовувати до громадян України. Його таки можуть застосовувати чи ні?

Це запитання краще поставити юристам, які відповідають за цей напрямок. Щодо санкцій – поки ми сказали "А". Потрібно на рівні РНБО вже казати "Б".

Закриття трьох телеканалів не розв'язує питання повної протидії російській пропаганді на нашій території. Треба продовжувати активну роботу щодо закриття впливу російської пропаганди.

Насамперед велику кількість російських каналів абсолютно спокійно і безплатно транслюють на наші прикордонні області, і не тільки. З нашого боку, наразі на рівні керівництва країни нічого не робиться: ні попереднім керівництвом країни, ні цим.

Якщо не має з чого обирати, то (громадяни – 24 канал) обирають російські канали. Формуються точки зору громадян України, а з урахуванням того, що протидії з нашого боку немає, то вони поступово стають проросійськими.

Не всі спроможні бути патріотами або правильно аналізувати. Це якраз програш, це та м'яка експансія, яка продовжує діяти на нашій території. Ми поки досі програємо боротьбу за розум і серця нашого народу.

Про діяльність РНБО

Маю вашу цитату: "Перетворили РНБО з Ради нацбезпеки і оборони на посміховисько з клоунами". Упродовж двох місяців ми бачимо, як РНБО перейняла на себе усі функції Верховної Ради і взяла її турборежим. І з ним ми намагаємось швидко ухвалити максимальну кількість рішень. Ваша думка змінилась чи залишилась такою самою, як у цитаті?

Коли я говорив свою думку, це стосувалось Сивохи. Він вже давно не є радником Данілова. А те, що формат змінився, це мені подобається. Я хотів би, щоб вона (Рада – 24 канал) продовжувала свою роботу, але з конкретнішими питаннями. Зокрема, з питанням тієї загрози, яка стоїть біля наших кордонів.

Варто прочитати Данілов є головним ініціатором введення санкцій, – ЗМІ

Контрабанда – це добре, але стоїть питання війни. Насамперед потрібно розв'язувати питання спроможності держави до боротьби з Росією і можливої відкритої війни з нею.

У 2019 році у своїх численних інтерв'ю ви натякали на те, що тодішнє керівництво України, зокрема Турчинов, який виконував обов'язки Президента України, не дав команди захищати Крим. Потім до Турчинова, як до секретаря РНБО, ви пішли працювати заступником, куди вас президент Порошенко запросив перед самими виборами. Одна річ говорити, що в РНБО – клоуни, а інша – працювати в РНБО, яку, за вашими словами, очолюють зрадники. Де тут послідовність?

Ви зараз займаєтесь маніпуляціями. Жодного разу прізвище Турчинова я не називав. У всіх своїх інтерв'ю я говорив, що ми були спроможні надати опір. Я безпосередньо відповідав за те, щоб високомобільні десантні війська були готовими до виконання завдань – надання відпору.

Тому не перекручуйте і не намагайтесь загнати мене в кут. Я пам'ятаю, кому і що я говорив.