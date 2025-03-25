На цьому Путін й маніпулює: команда Трампа припустилася 2 грубих помилок у співпраці з Росією

Адміністрація Дональда Трампа намагається якомога швидше добитись припинення вогню, в цьому їй "допомагає" спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Однак Вашингтон обрав дуже дивний шлях до миру.

Про це 24 Каналу розповіла старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія Марія Снігова, зазначивши, що США почали повторювати російські наративи та не знають історії. Ба більше, агресія проти України для Трампа – не показник імперських зазіхань Владіміра Путіна.

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Помилки США

Віткофф сказав, що російські окуповані території є російськомовними, там пройшли референдуми, де люди вирішили, що "хочуть" бути в складі Росії.

За словами старшого наукового співробітника, це свідчить про 2 грубі помилки адміністрації Трампа щодо Росії:

Намагання перезапустити відносини з Кремлем та не зіпсувати їх;

Необізнаність з історією російсько-української війни (випливає з заяви Віткоффа про "російські" регіони).

В адміністрації немає спеціаліста щодо Росії. Віткофф займається переговорами, але він спеціаліст щодо Близького Сходу, він завжди порівнює Росію з Ізраїлем, а Україну з Газою,

– наголосила вона.

Снігова зазначила, що США мають на меті швидко припинити вогонь, але водночас ігнорують усі події, які відбуваються в Україні з 2014 року, наче їх не було. Завдяки цьому російський диктатор має перевагу та змогу маніпулювати Вашингтоном.

Ще перед виборами в США минулого року деякі посадовці з команди Трампа робили дивні заяви, які взагалі не відповідали дійсності. Наприклад, мовилось, що агресію Росії "спровокувало розширення НАТО", але точно не імперські амбіції Путіна.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вказав на ще одну помилку США щодо Росії – російський диктатор під час зустрічі з Віткоффом попросив його передати портрет Трампа, який той замовив у "відомого" російського художника. Спецпредставник президента США прийняв цей подарунок, а також був "вражений" історією, як Путін молився за Трампа після замаху на нього.