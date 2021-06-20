Скандальні довибори, стосунки зі Зеленським та бійка з Кивою: ексклюзивне інтерв'ю з Вірастюком

Епопея з довиборами до Верховної Ради на 87 окрузі Івано-Франківщини, яка тривала понад 2 місяці, нарешті закінчилась. Василь Вірастюк, переможець цих перегонів, склав присягу під куполом Верховної Ради.

В своєму першому телевізійному інтерв'ю 24 каналу Василь Вірастюк, як народний депутат від фракції "Слуга народу", розповів про амбіції у парламенті, підрахунок голосів на 87 окрузі та стосунки з Володимиром Зеленським.

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Так вже сталося, що традиційно майже щоп'ятниці проходить РНБО. 18 червня – не виключення. РНБО підтримала санкції, направлені на кібербезпеку країни, продовжила трирічні персональні санкції, які прийняли ще у 2018 році. І родзинка – санкції проти Дмитра Фірташа й Павла Фукса. До вас запитання, як до колишнього актора – чи стежите ви за цим "серіалом" РНБО?

Почну з того, що не все так погано, як говорить наша опозиція. Держава і уряд таки роблять, РНБО вносить і показує нам свою роботу. І це вже добре.

Вносить, робить – добре. Але інколи здається, що РНБО перебрала на себе всі функції – народних депутатів, Міністерства внутрішніх справ й усіх, у кого були повноваження і хто нічого не робив. Як до цього ставитеся?

Мені б дуже хотілося, зважаючи на той шлях, який пройшла моя команда і я під час виборів та підрахунку голосів, щоб суди працювали набагато краще, ніж у цьому процесі. Тому, якщо РНБО на себе перетягує і має такі повноваження, то нічого поганого в цьому не бачу. Я знаю, що за це опозиція і критикує, мабуть, але це не є так погано.

Про вибори на 87 окрузі

Чому ви так не задоволені судами? Адже Верховний Суд, попри те, що спостерігачі від громадських організацій зареєстрували чимало порушення на 87 окрузі, де ви перемогли, віддав вам перемогу, а не призначив перевибори.

Якщо вивчати нашу справу, а я думаю, що ви її не знаєте досконало, як знаємо ми зсередини – всі скоєні правопорушення були зафіксовані саме нашою стороною і нашими юристами, адвокатами, спостерігачами. Нагадаю, що під час виборів було багато фальсифікацій. І саме на цьому наголошувала якраз наша сторона. Тому й були дивні рішення деяких сусідів, і тому так довго затягнувся розгляд і винесення рішення про переможця виборів.

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео 24 каналу

Проти вашого суперника брали участь двійники на виборах, за них частина виборців віддала свої голоси. Потім під час підрахунку 250 бюлетенів, які були віддані за вашого суперника, кудись зникли.

От якраз кудись зникли і звідкись з'явилася ця заява. Тому що цього факту не було зафіксовано, це просто сказали представники сторони опонента. Нагадаю, що на відміну від нас, де всі правопорушення з боку нашого опонента були зафіксовані, цей факт був просто оголошений. Я пам'ятаю цей момент, коли ми прийшли до ОВК (Окружна виборча комісія – 24 канал) і вони почали підіймати шум навколо цього. Але насправді такого факту немає. Були тільки свідченням фотографії на мобільному телефоні, наскільки я пам'ятаю. І де вони? Чому вони не були представлені в суді.

Там була проблема в тому, що в протоколах з дільничних комісій стояла одна цифра. А коли почали перераховувати в ОВК кількість бюлетенів, то вийшло, що за вашого конкурента вона менша на 250 голосів. Ви ж досвідчений спортсмен. Як воно перемагати суперника, коли грає відбувається не зовсім по-чесному?

Так, звісно, я, як спортсмен, знаю, як грати по-чесному. Тому що завжди звик грати за чесними і зрозумілими правилами. А щодо нестачі тих голосів, про які ви говорите – потрібно було передивитися ті прямі ефіри, які робили деякі агенції. Їх є багато. Я думаю, якщо зайти на сайт принаймні ОВК, це все можна переглянути.

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Я вам можу розказати один такий факт, коли двоє членів комісії намагалися обдурити всіх решту, порахувавши одну цифру, а сказавши – іншу. І ця різниця була в 100 голосів. Якщо говорити, що не вистачало в деяких папках голосів за мого опонента, як говорять, то не вистачало, тому що їх не встигли вкинути в стінах чи під стінами ОВК. Або не встигли вкинути, вказавши вже в протоколи з мокрими печатками одну цифру. Просто не змогли цього зробити, тому що наші спостерігачі працювали надто добре, як не сподівалися наші опоненти.



Василь Вірастюк: "Я як спортсмен знаю, як грати по-чесному" / Фото 24 каналу

До речі, прямі ефіри вів ваш колега Микола Тищенко. Питання в тому, навіщо він туди приїхав. Не Національна поліція, не МВС, не Центральна виборча комісія, а приїхав народний депутат, якого обрали мажоритарником зовсім по-іншому округу. Що відбулося?

Потрібно дивитися нашу цю всі історію з самого початку. Ви згадали про правоохоронні органи. Хочу нагадати, що під час підрахунку голосів, коли вже ситуація була критичною й запеклою, коли під стіни стороною пана опонента, не буду називати прізвище, щоб не рекламувати...

Його прізвище – Шевченко. Це людина, наближена до олігарха Коломойського.

Добре, що ви знаєте, про кого я говорю. Було підтягнуто приблизно 300 людей спортивної зовнішності. Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. І ще, за деякими підрахунками, по дворах Надвірної стояли автобуси з номерами різних областей і майже 400 бійців очікували. Тому ситуація просто виходила з-під контролю. Поліція не була на нашому боці. В процесі цього підрахунку голосів зняли начальника обласної Національної поліції.

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Про бійку Тищенка й Киви

17 червня ваш соратник по фракції Микола Тищенко майже побився з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою. Вийшло в нього так собі. Кива там, можна сказати, здолав. То, може, вас взяли до фракції, щоб ви були "кулаками"?

З якого боку ви дивилися на цю сутичку? Насправді, якщо ми вже говоримо про це і про перемогу пана Киви, то я б так не сказав. Тому що, як на мене, а я в дитинстві займався боротьбою і наскільки знаю, пан Тищенко займався самбо чи дзюдо, тому він гарно пройшов в пояс пану Киві і зумів виштовхати його.

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Вас не було там видно.

Так, мене не було там видно. Я вже фактично був в цьому коридорчику між кріслами. Але мої колеги з фракції і з нашої групи мене просто стримали і попросили туди не вмішуватися й не бігти. Хоча перше бажання таке було. Якщо ви дивилися телеефір, могли б побачити, що депутати з фракції "За майбутнє" почали скандувати: "Вірастюк, Вірастюк". Вони хотіли насправді, щоб я вибіг туди. Вони хотіли, щоб я підтвердив те реноме, на яке всі сподівалися. Що спортсмени – це люди, які не можуть стримувати своїх емоцій. Але вийшло все навпаки.

Потураєв потім вибачився за свої слова…

Це дуже добре, що він вибачився. І взагалі я б хотів сказати, на мою думку, не можна допускати таких висловів з будь-якого боку. Ба більше, з трибуни Верховної Ради.



Василь Вірастюк розповів про бійку Тищенка та Киви / Фото 24 каналу

Про стосунки з президентом Зеленським

Повертаючись до виборів, розрив між 1 і 2 місцем у вас з Шевченком був менше, ніж 1%.

Потрібно сказати, що там був невеликий відрив ще й у пана Шевченка від пана Кошулинського. Якщо брати до уваги, що знесли всього 6 дільниць, а їх було чимало. Якщо я не помиляюся – 117. Я думаю, якби перерахувати всі решту дільниць, де були махінації з боку наших опонентів, то, можливо, пан Шевченко опинився б на третьому місці. Це моє припущення.

Про те, як намагався обійти суперника пан Шевченко – це вже зрозуміло. Питання в тому, як намагалися його обійти ви. Я пам'ятаю ваше спілкування з президентом, коли ви були в Надвірнянській центральній районній лікарні і звітували про коронавірус. Це було за 3 дні до виборів. На мою думку, це був такий адмінресурс. Президент конкретно показав, кого він підтримує. І це була геть нечесна гра.

Насправді я не звітував пану президенту про ситуацію з коронавірусом в області чи то на окрузі. Все, що він мене запитав – це мою думку. І зважаючи на те, що ми з головою Надвірнянської ОТГ відвідували лікарні неодноразово, я був в курсі цієї ситуації. Крім того, на цій онлайн-конференції був присутній голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук. Тому я не був сам і президент не спілкувався тільки зі мною. Якщо передивитися ефір, я думаю, я там був десь 10%. Решту часу доповідь звучала або з вуст пана голови ОТГ, або очільника ОДА.



Вірастюк: "Я з паном президентом зустрічаюся не тільки з питань пропозиції стати кандидатом" / Фото ОП

Це вам президент Зеленський запропонував балотуватися в народні депутати?

Під час нашої розмови було таке, що: "Так, є можливість. І чи не розглядаєш ти її, або чи ніколи не розглядав?".

Як ви зустрілися взагалі, за яких обставин це сталося?

Я з паном президентом зустрічаюся не тільки з питань пропозиції стати кандидатом, а й щодо спортивних питань. Крім того, в нас ще є ветеранські проєкти, з яких ми теж зустрічаємося. Так, під час однієї з розмов було згадано про те, що наразі відбуваються довибори на 87 окрузі, рідному для мене. Чесно скажу, тоді я не був готовий стати кандидатом. Я сказав президенту: "Володимире Олександровичу, насправді мені є чим займатися. І якщо я себе уявлю депутатом, то розумію, що можна зробити дещо більше, ніж можу зараз".

Саме в той момент ми вже кілька років працювали з ветеранами і займалися спортивною реабілітацією. І вже в нас існувала така думка, яку я одразу доніс на цій зустрічі. Почув від президента слушні відгуки, бажання від держави і глави робити це – створювати реабілітаційні центри. І з тією думкою я поїхав додому. Я відповіді жодної не дав, думка про це вже з'явилася потім.

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Ви в інтерв'ю у 2018 році говорили, що вас уже кликали в політику. Тоді ви відмовили. Хто кликав?

Мене насправді кликали і були раді бачити у своєму списку. Навіть одного разу пропонували першу п'ятірку. Звісно, я не хочу про це говорити. Мабуть, це не зовсім правильно. Але так, це були такі політичні сили, яким я не зовсім імпоную чи то не імпонував на той момент. Хоча вони зараз фактично не активні.

Про реабілітаційні центри для ветеранів

Щодо вашої передвиборчої програми – створити мережу реабілітаційних центрів для ветеранів по всій країні. На мою думку, це завдання міністра ветеранів. Чи є у вас такі амбіції, чи ви просто будете йому допомагати?

Я думаю, що завдання міністра – займатися безпосередньо проблемами і соціальними потребами ветеранів.

Але ви про це теж заявляєте.

Так, але я говорю саме про спортивну реабілітацію. Ми не залазимо в медицину. Ми говоримо про створення реабілітаційних центрів. Так, ми співпрацюємо з Міністерством ветеранів, але не думаю, що це пряме завдання Мінвету.

Ви самі писали свою передвиборчу програму, чи вам її склали політтехнологи?

Звісно, я радився.

Можете пригадати хоча б кілька пунктів з вашої передвиборчої програми, крім створення реабілітаційних центрів.

Один з них вже назвали. Другий – це екологія наших Карпат. Відновлення нормальної роботи наших лісгоспів, заборона незаконної вирубки лісів.

Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info викладали шматки перемовин Медведчука з бойовиками, помічниками Путіна. І ми почули про те, відбувалися обміни наших полонених з тих територій. Зрозуміло, що питання реабілітаційних центрів потрібне. Але що потрібно створювати – центри для реабілітації ветеранів АТО і ООС, чи все ж таки треба навчитися нам жити з тими, хто звідти повернувся?

Для початку громаді потрібно це прийняти і дати зрозуміти нашим громадянам. Принаймні те, що робимо ми – тренерський склад проєкту. Ми даємо чітке розуміння, що ветерани нам потрібні. Ми ними займаємося, вони – потрібні люди. Крім того, ми їх мотивуємо.

Якщо говорити про створення реабілітаційних центрів і що потрібно зробити до того, то все варто робити поступово. І, можливо, ми з вами дійдемо до вибору комітету, в який я збираюся піти. Хоча спочатку була інша думка. Створення реабілітаційного центру – це кінцевий результат. Саме реабілітації ветеранів через фізичну культуру і спорт, їхнє зацікавлення, повернення в соціум, мотивація.



Василь Вірастюк: "Створення реабілітаційного центру – це кінцевий результат" / Фото 24 каналу

Те, що ми спостерігаємо в наших ветеранів, найголовнішою проблемою є постравматичний стресовий розлад. Коли людині нічого не потрібно, вона ні в чому не зацікавлена. І є багато таких випадків, коли ветерани сидять вдома і "кошмарять" свою родину, сусідів і тримають у страху людей, які проживають поблизу.

Потрібно створювати галузь спортивної реабілітації. Перед тим потрібно зареєструвати і створювати мережу спорту ветеранів – федерації ветеранів. Початково Міністерство ветеранів вже для цього зробило кроки. Вони підготували такий законопроєкт, і вже його подавали до розгляду в комітети – це створення федерації ветеранів. Тобто створення спортивного напрямку, якого в нас не існує. Не існує комплексних центрів спортивної реабілітації, тому все треба робити поступово.

Тоді, мабуть, ми повертаємося до мого вибору комітету. Тому що, коли я йшов до Ради, я думав, що мій комітет – соціальна політика і захист прав ветеранів. Але, коли я вже прийшов до сесійної зали, потрапив у хороше оточення. Є люди, які займаються цим – є Анатолій Остапенко, який входить у комітет соцполітики й захисту ветеранів. Поспілкувалися з ними, ще кількома депутатами і я зрозумів, це трішечки не те. Тому що там все-таки (комітет – 24 канал) соціального направлення – соціальні пакети, житло, пільги.

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Тому колеги порадили піти в комітет здоров'я нації, який очолює пан Михайло Радуцький. Тому, найімовірніше, я йду туди. Ми вже говорили на цю тему з паном Михайлом. Можливо, створити в цьому комітеті підкомітет і так його й назвати – підкомітет спортивно-оздоровчої реабілітації. І вже там займатися, розвивати, можливо, заохотити ветеранів, які перебувають у Верховній Раді і, можливо, навіть в інших фракціях й працювати в одному напрямку.

Як ви думаєте, можливо, в Іллі Киви теж посттравматичний розлад? Може, йому теж треба реабілітація?

Я принаймні не психолог, тому стверджувати не можу. Буває люди просто не можуть стримати емоції. Буває посттравматичний стресовий розлад, чому б і ні. Ба більше, якщо пригадувати історію пана Киви. Він є учасником АТО і має посвідчення УБД (учасник бойових дій – 24 канал). Але я стверджувати і наговорювати на пана Киву не буду. Тим паче я Іллю знаю особисто, знаю не один рік. Тому все може бути, але це не факт. Бувають люди холерики просто.

Про плани щодо спорту, доходи та присягу під крики "Ганьба" читайте в другій частині інтерв'ю з Василем Вірастюком вже незабаром на сайті 24 каналу. Не пропустіть!