Перемовини з Росією та референдум щодо територій: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération. Президент прокоментував зокрема теми перемовин з росіянами та проведення другого саміту миру.
За словами Зеленського, Україна не може не запросити Росію на другий Саміт миру, оскільки за її участь виступає світова спільнота. Головні тези з інтерв'ю глави держави французьким ЗМІ читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю
В інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що якщо б Захід не вдавався до "напівсанкцій" та "напіврішень" щодо Росії, світ би уже зупинив Путіна. За словами президента, якби Росії заблокували всю енергетику та "абсолютно все", то вона б не вижила. За словами президента України, якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити війну. Він наголосив, що Китай залишається однією з впливових держав. Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни, Зеленський додав, що чим сильніша держава, тим активніше треба тиснути на Росію. Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. На це потрібне бажання народу. Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій, Водночас глава держави переконаний, що домогтися повернення українських земель можна дипломатичним шляхом. За словами Зеленського, місто Покровськ в Донецькій області залишається головною ціллю окупантів, після того, як наступ на Харків зазнав поразки. Росіяни також "ціляться" на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ, однак це все плани. Наразі найбільшу кількість особового складу, зброї і КАБів вони зосереджують саме на Покровському напрямку. Володимир Зеленський заявив, що Україна контактує з обома командами – Дональда Трампа та Камали Гарріс. В будь-якому випадку це вже не буде адміністрація чинного президента Джо Байдена. Що буде після виборів, ми з вами не знаємо. Спрогнозувати стовідсотково ми з вами не можемо. І я тільки вірю на те, що суспільство в США, я вважаю, що це найпотужніша інституція громадянських суспільств. І я вважаю, що вони мають вплив на всі інші інституції, Нагадаємо, що президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2024 року. У Зеленського запитали, чи буде вихід Україна на кордони 1991 року обов'язковою передумовою для початку діалогу з Росією. Президент назвав це бажаною умовою, але не обов'язковою. Водночас Зеленський наголосив, що справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Зараз Україна разом з партнерами планує підготувати мирний план, щоб представити його на другому саміті миру. За словами Зеленського, на саміт також запросять Росію, оскільки цього хоче "весь світ". Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів, Мирний план стосуватиметься територіальної цілісності та суверенітету України. Зеленський заявив про необхідність застосування наявної в ЗСУ зброї без жодних обмежень, зокрема для ударів вглиб Росії. За його словами, те, що Україна не має сьогодні такої можливості, це серйозний виклик. Але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. І якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки. Інші кроки, щоб захистити наших людей, Наразі Україна продовжує працювати з партнерами над отриманням відповідного дозволу.
"Напівсанкції" Заходу
Китай та його роль у війні
– сказав український лідер.
Чи можливе проведення референдуму щодо територій
– сказав президент.
Ситуація на фронті та головна ціль росіян
Майбутні вибори в США
– підсумував Зеленський в інтерв'ю.
За яких умов можливі перемовини з Росією
Участь Росії у другому Саміті миру
– пояснив він.
Удари по території Росії
– сказав Зеленський.
В інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що якщо б Захід не вдавався до "напівсанкцій" та "напіврішень" щодо Росії, світ би уже зупинив Путіна.
За словами президента, якби Росії заблокували всю енергетику та "абсолютно все", то вона б не вижила.
За словами президента України, якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити війну. Він наголосив, що Китай залишається однією з впливових держав.
Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни,
Зеленський додав, що чим сильніша держава, тим активніше треба тиснути на Росію.
Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. На це потрібне бажання народу.
Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій,
Водночас глава держави переконаний, що домогтися повернення українських земель можна дипломатичним шляхом.
За словами Зеленського, місто Покровськ в Донецькій області залишається головною ціллю окупантів, після того, як наступ на Харків зазнав поразки.
Росіяни також "ціляться" на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ, однак це все плани. Наразі найбільшу кількість особового складу, зброї і КАБів вони зосереджують саме на Покровському напрямку.
Володимир Зеленський заявив, що Україна контактує з обома командами – Дональда Трампа та Камали Гарріс. В будь-якому випадку це вже не буде адміністрація чинного президента Джо Байдена.
Що буде після виборів, ми з вами не знаємо. Спрогнозувати стовідсотково ми з вами не можемо. І я тільки вірю на те, що суспільство в США, я вважаю, що це найпотужніша інституція громадянських суспільств. І я вважаю, що вони мають вплив на всі інші інституції,
Нагадаємо, що президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2024 року.
У Зеленського запитали, чи буде вихід Україна на кордони 1991 року обов'язковою передумовою для початку діалогу з Росією.
Президент назвав це бажаною умовою, але не обов'язковою. Водночас Зеленський наголосив, що справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність.
Зараз Україна разом з партнерами планує підготувати мирний план, щоб представити його на другому саміті миру. За словами Зеленського, на саміт також запросять Росію, оскільки цього хоче "весь світ".
Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів,
Мирний план стосуватиметься територіальної цілісності та суверенітету України.
Зеленський заявив про необхідність застосування наявної в ЗСУ зброї без жодних обмежень, зокрема для ударів вглиб Росії.
За його словами, те, що Україна не має сьогодні такої можливості, це серйозний виклик.
Але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. І якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки. Інші кроки, щоб захистити наших людей,
Наразі Україна продовжує працювати з партнерами над отриманням відповідного дозволу.