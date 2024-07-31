Перемовини з Росією та референдум щодо територій: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ

Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération. Президент прокоментував зокрема теми перемовин з росіянами та проведення другого саміту миру.

За словами Зеленського, Україна не може не запросити Росію на другий Саміт миру, оскільки за її участь виступає світова спільнота. Головні тези з інтерв'ю глави держави французьким ЗМІ читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Ми б уже зупинили Путіна, – Зеленський дорікнув західним партнерам

Що заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю