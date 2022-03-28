Інтерв'ю Зеленського важливо подивитися всім у Росії хоча б по разу
Джерело:фейсбук Володимира Осечкіна
Велике, щире та правдиве інтерв'ю з президентом України, справжнім героєм нашого часу Володимиром Зеленським.
На відміну від старіючого диктатора з Москви, який боїться вільних ЗМІ та боягузливо їх блокує в Росії, президент Зеленський чесно та детально відповідав на всі поставлені питання.
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Інтерв'ю Зеленського б'є по пропаганді
Це інтерв'ю обов'язково для перегляду у Росії. Важливо всім подивитися хоча б по разу, усім, хто Zігує, – по 2 – 3 рази. Щоб раз і назавжди закрити тему з нібито нацизмом в Україні та залишити у минулому цей ганебний міф російської пропаганди.
Зеленський розвінчав міф про нацизм в Україні / Скриншот відео
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Це інтерв'ю – одне з найважливіших для журналістів
Усім журналістам, хто брав участь у підготовці цього інтерв'ю – міцно тисну 5. Це серйозна робота. Можливо, найважливіша у вашому та нашому житті.
Ні війні!
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