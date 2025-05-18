Заяви про мир і захоплення вірян: ексклюзивні коментарі з інтронізації Папи Лева XIV у Ватикані

У Ватикані 18 травня відбулась інтронізація нового Папи Римського Лева XIV, що стала великою подією для всіх католиків, яких налічується у світі майже 1,5 мільярда осіб. Також урочисту подію відвідав президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

На церемонію інтронізація нового глави католицької церкви прибули високі представники з багатьох країн. Тому український президент може провести важливі зустрічі під час своєї поїздки до Ватикану, повідомляє ведуча 24 Каналу Андріана Кучера.

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Зеленський може провести важливі зустрічі

Важливу подію відвідав, зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який є відомим прихильником католицизму. Під час події він привітався з Зеленським. Також Сполучені Штати представляв держсекретар Марко Рубіо.

"Враховуючи цей факт, є сподівання, що сьогодні можуть відбутися контакти між українською та американською делегаціями. Такі зустрічі є особливо цінними, адже американський президент Дональд Трамп анонсував, що 19 травня має провести телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. А після поспілкується із Зеленським", – повідомила ведуча.

Зверніть увагу! Після інтронізаційної меси відбулась аудієнція президента України та першої леді у Папи Римського Лева XIV. Зеленський став першим іноземним главою держави, з яким зустрівся понтифік.

Інтронізацію нового Папи Римського Лева XIV також відвідали лідери інших країн – зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, з яким напередодні зустрівся Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка також була присутня на події, подякувала Папі Римському за його позицію щодо України. Напередодні Папа Лев XIV запропонував саме Ватикан як місце для проведення переговорів між Україною та Росією для врегулювання війни.

Тому Мелоні висловила вдячність Папі Римському за це і наголосила, що потрібний чіткий, прозорий і зрозумілий процесу встановлення миру в Україні, який надасть гарантії безпеки для країни, що постраждала від агресії. Також Мелоні згадала вона про компенсацію, яку має отримати Україна,

– зазначила Адріана Кучер.

Папа Римський очолив інтронізаційну месу та був головним об'єктом уваги. Крім того, він зробив заяву, в якій, зокрема, згадав, що понтифіки, які його обрали, сподіваються на те, що він продовжить шлях його попередника Папи Франциска, але разом з тим принесе і зміни.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралися тисячі людей, які не могли приховати свої емоції.

Ми християни, ми католики. Для нас було важливо приїхати сюди і підтримати нашого нового Папу, бо він також з Америки, з Перу, як і я. Тому у нас сьогодні дуже особливі емоції. Є відчуття, що увесь світ за цим стежить,

– розповів один з багатьох відвідувачів значної події.

Він додав, що є дуже важливими слова нового Папи про мир, адже він послідовно підтримує український народ, "як і всі ми".

Нагадаємо, що після проведення інтронізаційної меси Лев XIV згадав про війну Росії з Україною, зазначивши, що всі чекають на переговори між країнами та "справедливий та довготривалий мир в Україні". Папа підкреслив, що "у цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну". Він наголосив, що "війна забрала життя багатьох молодих людей в Україні".