Їхню англійську просто не зрозуміли: росіяни жорстоко поводяться з екіпажами в Чорному морі

Міноборони Росії виклало відео, на якому примусово оглянули турецьке судно Sukru Okan. Військові країни-агресорки тикали в обличчя моряків автоматами та змусили їх стати на коліна.

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу інцидент у Чорному морі. За його словами, росіяни поводились, як справжні пірати.

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"Військові тикали в обличчя моряків автоматами і кричали на них такою англійською, з якої нічого неможливо зрозуміти. І ці моряки чесно кажуть: "ми вас не розуміємо"", – зазначив Шейтельман.

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Водночас міноборони Росії стверджує, що обшук провели "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".

На росіян чекає Гаазький суд

У кадр викладеного відео потрапив офіцер, який віддавав накази. Цікаво, що він сам сказав, що їх знімати не можна. Тепер цього пірата легко ідентифікують, що полегшить притягнення його до відповідальності.

"Я думаю, що прибуло в полку тих, хто в розшуку Гаазького трибуналу", – констатував Шейтельман.

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Вдосвіта 13 серпня російський військовий корабель "Васілій Биков" зупинив турецький суховантаж під прапором Палау Sukru Okan. Судно рухалось у напрямку українського порту в Ізмаїлі. У міноборони країни-агресорки заявили, що буцімто зробили це для огляду.

МЗС України засудило провокацію Росії. Там наголосили, що дії країни-агресорки грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

З певною затримкою на інцидент зреагувала Туреччина. Анкара закликала Москву уникати подальшої ескалації в Чорному морі.

Росія вийшла із зернової угоди та відновила режим небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Згодом країна-агресорка заявила, що розглядатиме як військові всі судна, що прямуватимуть до українських портів.