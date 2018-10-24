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      Інцидент з фанатами ЦСКА у метро в Римі: відомо, ким були постраждалі українці

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      У Римі при обваленні ескалатора постраждали українці, які були фанатами ЦСКА
      У Римі при обваленні ескалатора постраждали українці, які були фанатами ЦСКА / Фото з відкритих джерел

      Українці, які постраждали у римському метро при обваленні ескалатора, виявилися фанами московського ЦСКА і прилетіли в Італію спеціально, щоб підтримати російську команду.

      Про це розповів посол України в Італії Євген Перелигін, передає "Європейська правда".

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      "Виявляється, що і в Україні ще є фанати московського клубу, які супроводжують ЦСКА у Лізі чемпіонів", – підкреслив він.

      Водночас, наразі не відомо, з якого міста прилетіли вболівальники.

      Проте, як розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, усі постраждалі українці вже повертаються додому.

      Наразі всі постраждалі громадяни України виписані з лікарень. У них рвані рани і забиття. Один громадянин уже залишив територію Італії рейсом Рим – Варшава,
      – сказав він.

      Дипломат додав, що троє інших українців уже придбали квитки на рейс Рим – Київ, і очікують вильоту в аеропорту.

      Погорельцев не зміг уточнити, чи є вболівальники мешканцями України, чи Росії.

      "Наразі не було потреби це з'ясовувати. Вони громадяни України, ми захищаємо їх права. Відомо лише, що вони є членами українського фан-клубу ЦСКА", – підсумував він.

      Нагадаємо, ввечері 23 жовтня на одній зі станцій метро у Римі ескалатор вийшов з ладу. Він різко поїхав униз, і десятки людей, які перебували на ньому, падали на бетонну підлогу. Внаслідок інциденту постраждали кілька десятків осіб, більшість з яких – фани московського ЦСКА.

      Згодом, в МЗС України повідомили, що серед потерпілих є 4 громадян України, їх було направлено у місцеві лікарні.

       

      Теги: Новини України Спорт МЗС України Футбол Аварії та ДТП метро
      Джерело: 24 Канал
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