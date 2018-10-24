Інцидент з фанатами ЦСКА у метро в Римі: відомо, ким були постраждалі українці

Українці, які постраждали у римському метро при обваленні ескалатора, виявилися фанами московського ЦСКА і прилетіли в Італію спеціально, щоб підтримати російську команду.

Про це розповів посол України в Італії Євген Перелигін, передає "Європейська правда".

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"Виявляється, що і в Україні ще є фанати московського клубу, які супроводжують ЦСКА у Лізі чемпіонів", – підкреслив він.

Водночас, наразі не відомо, з якого міста прилетіли вболівальники.

Проте, як розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, усі постраждалі українці вже повертаються додому.

Наразі всі постраждалі громадяни України виписані з лікарень. У них рвані рани і забиття. Один громадянин уже залишив територію Італії рейсом Рим – Варшава,

– сказав він.

Дипломат додав, що троє інших українців уже придбали квитки на рейс Рим – Київ, і очікують вильоту в аеропорту.

Погорельцев не зміг уточнити, чи є вболівальники мешканцями України, чи Росії.

"Наразі не було потреби це з'ясовувати. Вони громадяни України, ми захищаємо їх права. Відомо лише, що вони є членами українського фан-клубу ЦСКА", – підсумував він.

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня на одній зі станцій метро у Римі ескалатор вийшов з ладу. Він різко поїхав униз, і десятки людей, які перебували на ньому, падали на бетонну підлогу. Внаслідок інциденту постраждали кілька десятків осіб, більшість з яких – фани московського ЦСКА.



Згодом, в МЗС України повідомили, що серед потерпілих є 4 громадян України, їх було направлено у місцеві лікарні.