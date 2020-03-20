Airdrop в США. Рецесія почалася: як інвесторам не втратити і примножити

На останньому засіданні міністра фінансів США Стівена Мнучина та президента США Дональда Трампа була оголошена завуальована рецесія економіки країни.

Ми у "Фрідом Фінанс" теж спостерігаємо глобальну рецесію по Developed & Emerging Markets. Про це також свідчить, так званий, "airdrop".

Що таке airdrop? Перегляд монетарної політики, за якого знижуються ставки рефінансування та вливаються гроші в економіку. Передусім фінансуються ринки, які постраждали від кризи та рецесії. Окрім того, друкуються нові гроші.

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Варто звернути увагу, що за нинішнього airdrop фінансові регулятори низки країн дали розпорядження надрукувати велику кількість валюти. Ось скільки було надруковано валюти в різних державах (за даними центральних банків та Міжнародного валютного фонду):

Міжнародний валютний фонд – 1 трильйон доларів.

Америка – 700 мільярдів доларів.

Китай – 100 мільярдів доларів.

Велика Британія – 74 мільярди доларів.

Італія – 27 мільярдів доларів.

Індія – 13,5 мільярда доларів.

Південна Корея – 9 мільярдів доларів.

Австрія – 4 мільярда доларів.

Австралія – 5,4 мільярда доларів.

Японія подвоїла кількість надрукованої валюти.

Учора, 19 березня, Дональд Трамп підписав закон про "оборонне виробництво для захисту від коронавірусу". Це дає змогу використовувати приватний бізнес в рамках "оборонної програми". Сам Трамп оголосив себе "президентом військових дій"…

Такі рішення можуть призвести до чергового зниження ринку, особливо сьогодні, коли минув майже місяць після початку падіння ринків. Станом на 11:00 год. 20 березня європейські та азійські ринки, окрім Nikkei 225 (-1,04%), ростуть, що може скорелювати із ринком Америки.

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За нашими спостереженнями, індекс S&P 500 має шанс вирости до 2800 пунктів до кінця літа 2020 року.

Якщо ситуація із карантинами та вакцинами не покращиться, то цілі будуть наступні:

індекс широкого ринку S&P 500 знизиться до 2070 пунктів ;

; якщо цей рівень вдасться пробити, тоді S&P 500 опуститься до показника 1800 (!) пунктів. Адже 18 березня індекс S&P 500 тимчасово досяг історичного мінімуму з січня 2017 року (2280 пунктів) (Дивіться рис. 1).



Рис.1. Динаміка значень індексу S&P 500 у 2016-2020 роках / Фрідом Фінанс Україна

Тому в короткостроковому періоді (до 6 місяців) можна розглядати купівлю ETF та інших компаній на локальних мінімумах.

Оскільки місячне падіння на 31,55% не може тривати довго, ринок очікує на певну корекцію вверх (так званий "відскок"). Однак потрібно стежити за макроекономічними новинами урядів, які нині концентрують свою увагу на боротьбі з коронавірусом та вводять жорсткі карантинні заходи.

Основне про коронавірус: дані на 20 березня Всього заражень: 246 523.

Смертельні випадки: 10 059 (4,1%).

Одужали: 88 488 (35,9%) осіб.

Зараз хворіють: 147 976 (60,0%), із них серйозні і критичні випадки: 7 392.



Динаміка зростання захворюваності коронавірусом в усьому світі / Фрідом Фінанс Україна

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії “Фрідом Фінанс Україна”.