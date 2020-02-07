Акції Tesla: який ріст прогнозують експерти

Американська інвесторка та голова компанії Ark Investment Management Кетрін Вуд озвучила свій прогноз щодо вартості цінних паперів Tesla.

За словами Кетрін Вуд, через п’ять років ціна однієї акції виробника електромобілів становитиме сім тисяч доларів, пише CNBC.

Рівень нашої (спеціалістів Ark - ред.) впевненості, що одна акція сягне 7000 доларів упродовж наступних п’яти років, дуже високий,

– зазначила Вуд.

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Інвесторка заявила, що перш ніж називати таке число, вона разом з іншими фінансовими експертами проаналізувала 10 різних сценаріїв розвитку Tesla. Серед них є навіть банкрутство компанії.

Ми намагалися бути максимально справедливими та врівноваженими,

– стверджує Вуд.

Цікаво, що Кетрін Вуд не вперше прогнозує, на скільки зросте ціна акцій Tesla. У лютому 2018 року вона говорила, що колись цінні папери автовиробника торгуватимуться по 4000 доларів за штуку.

У випадку найкращого сценарію ціна акцій Tesla до кінця 2024 року становитиме 15 тисяч доларів за одну штуку.

Прогнозуючи вартість акцій Tesla на рівні семи тисяч доларів через п’ять років, у Ark керувалися такими припущеннями:

підвищення попиту на електромобілі;

здатність автовиробника утримувати свою частку на ринку й збільшувати власну рентабельність завдяки зниженню цін на акумулятори.

За словами Вуд, уже зараз Tesla випереджає своїх конкурентів, пропонуючи широкий асортимент акумуляторів до електромобілів за вигідними цінами.

Окрім того, інвесторка вважає перспективною ідею компанії створити власний флот авіатаксі.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, цінні папери компанії зросли майже на 20%. На наступний день, 4 лютого, цей ріст продовжився, досягнувши 23%. Таким чином торги завершилися на позначці 969 доларів за акцію. Однак стрімкий ріст змінився таким самим падінням – ціна акції Tesla знизилася до 734 доларів. Загалом упродовж року цінні папери американського підприємства збільшилися на 75%.